AEX begint met winst

Met het einde van het cijferseizoen in zicht staan de handelsonderhandelingen tussen de VS en China weer vol in de schijnwerpers. Ook stemt het Britse parlement dinsdag over de brexitdeal van premier Theresa May.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent in de plus op 533,14 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 757,62 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.



ASR

Kabel- en telecomconcern Altice Europe ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 1,5 procent. Verzekeraar ASR was de enige daler met een verlies van 0,2 procent.



In de MidKap stond betaalbedrijf Adyen bovenaan met een plus van ruim 2 procent. Het aandeel wordt opgenomen in de belangrijke graadmeter S&P Europe 350. Optiekketen GrandVision was de grootste daler met een min van 0,1 procent.