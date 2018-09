AEX begint met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam ging vrijdag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers schoven de handelszorgen verder aan de kant en trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street en de stevige koerswinsten op de Aziatische markten.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 550,33 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 788,54 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,8 procent aan.



Koploper bij de hoofdfondsen was ING Groep met een winst van 1,7 procent. Chipmachinemaker ASML was de enige daler met een verlies van 0,4 procent.



Golf van Mexico

Shell won 0,3 procent. Het olie- en gasconcern is naar verluidt in gesprek om zijn belang in een olieveld in de Golf van Mexico te verkopen aan Focus Oil. Bij een deal zou de deelneming van Shell in het veld Caesar Tonga gewaardeerd kunnen worden op zo'n 1,3 miljard dollar.



Air France-KLM (plus 1,5 procent) behoorde tot de sterkste stijgers in de MidKap. De nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie, Ben Smith, gaat gezamenlijk overleg voeren met de vakbonden bij Air France om te praten over hun eisen voor een loonsverhoging.



Takeway.com

Maaltijdbestelsite Takeaway.com zakte 0,5 procent na overnamespeculatie in de sector. Taxidienst Uber voert volgens persbureau Bloomberg gesprekken over een mogelijke overname van de in Londen gevestigde maaltijdbezorger Deliveroo voor meerdere miljarden dollars.



Door de overname zou Uber zijn greep op de maaltijdbezorgingsmarkt in vooral Europa fors versterken. Concurrenten Just Eat en Delivery Hero verloren 5,8 en 1,9 procent.



In Brussel kelderde zinkproducent Nyrstar 34 procent na een stevige winstwaarschuwing. Greenyard won bijna 5 procent. Het Belgische groenten- en fruitconcern, dat eerder dit jaar geconfronteerd werd met een listeriabesmetting in zijn fabriek in Hongarije, heeft een overeenkomst bereikt met zijn banken over een aanpassing van de financiële convenanten.



De euro was 1,1789 dollar waard, tegen 1,1746 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent in prijs tot 70,39 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer en werd verhandeld voor 78,94 dollar per vat.