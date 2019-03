AEX begint in het rood

De beurshandel staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag naar buiten komt. In Frankfurt kelderde Bayer na een nederlaag in een Amerikaanse rechtszaak.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de min op 551,30 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 777,00 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Frankfurt zakte 0,7 procent.



Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalmaker ArcelorMittal met een verlies van 1,4 procent. Telecomconcern KPN voerde de stijgers aan met een winst van 0,4 procent. In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van 2,5 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis stond bovenaan met een plus van 0,5 procent.



Bayer kelderde bijna 10 procent op de Duitse beurs. Het chemieconcern leed een nederlaag in de eerste ronde van een zaak over onkruidverdelger Roundup. Het is al de tweede zaak waarin Roundup door een rechtbank als kankerverwekkend wordt aangemerkt. Het middel werd door het inmiddels door Bayer overgenomen bedrijf Monsanto op de markt gebracht.