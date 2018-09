Aegon koploper in groene AEX

Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef de gemoederen bezighouden. Op het Damrak verwerkten beleggers het onverwachte vertrek van de topman van bodemonderzoeker Fugro.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 551,30 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 786,67 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent. Frankfurt bleef onveranderd.



Op kop

Aegon ging op kop bij de hoofdfondsen met een plus van 3 procent. De verzekeraar verwacht door het samenvoegen van twee Amerikaanse entiteiten ongeveer 1 miljard dollar te besparen. Dat zorgt voor een grotere kapitaalbuffer en het vrijkomen van reserves. Grootste daler was informatieleverancier RELX met een min van 1,1 procent.



In de MidKap behoorde Boskalis tot de kopgroep met een winst van 2,2 procent. HAL Trust heeft zijn belang in de baggeraar vergroot. Intertrust sloot de rij met een verlies van 3 procent. De Amerikaanse investeerder Blackstone verkoopt opnieuw een deel van zijn belang in het trustkantoor.



Fugro daalde 1,7 procent in de MidKap na het vertrek van topman Øystein Løseth. Volgens het bedrijf heeft de beslissing te maken met persoonlijke redenen en heeft hij zelf ontslag genomen. De Noor had pas sinds eind april de leiding bij de onderneming. Løseth wordt per 1 oktober opgevolgd door Mark Heine, die al jaren bij Fugro werkt. Bij de kleinere bedrijven zakte Beter Bed 4,2 procent. ING schroefde zijn aanbeveling voor de beddenverkoper terug naar verkopen.



Autobranche

In Frankfurt daalden de automakers Daimler en BMW tot 0,5 procent. Volgens de krant Handelsblatt zijn de Duitse overheid en de autobranche in overleg over een omruilregeling voor oude dieselwagens. Fabrikanten zouden autobezitters verplicht een model moeten aanbieden met een schonere motor. De Britse retailer Next won ruim 8 procent in Londen na een verhoging van de winstverwachting.



De euro was 1,1753 dollar waard, tegen 1,1766 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog na de stevige opmars op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 72,24 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent tot 81,56 dollar per vat.