AEB voorlopig gered met miljoenen van gemeente en banken

Beeld Floris Lok

Dat staat in een raadsbrief die dinsdag is verstuurd. Door de financiële injectie voor het op omvallen staande bedrijf zijn de vuilverbranding voor Amsterdams afval, en de stadsverwarming die hiermee wordt gegenereerd voor 35.000 huishoudens, voorlopig gegarandeerd.

AEB is een afval- en energiebedrijf dat volledig in gemeentehanden is. Het raakte eind juni in de problemen toen duidelijk werd dat de technische staat van de verbrandingsinstallaties erg slecht was. Bovendien kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Inmiddels staan vier van de zes verbrandingslijnen stil voor reparaties waardoor AEB ongeveer 70 procent van de capaciteit onbenut laat, met alle financiële gevolgen van dien. Er werken ongeveer 400 mensen bij het bedrijf.

Naast een extra garantie van 6 miljoen euro die de gemeente afgeeft, worden ook twee rekeningen van 3 miljoen euro en 3,2 miljoen euro versneld overgemaakt aan het AEB, waardoor de gemeente in totaal 12 miljoen in het bedrijf pompt. Samen met de bijdrage van de banken, die hier onbekende zekerheden voor terugkrijgen, komt het noodkrediet uit op 22 miljoen euro. “Hiermee worden belangrijke stappen gezet richting herstructurering van AEB voor de continuering van de publieke dienstverlening op de lange termijn,” aldus het stadsbestuur.

In een eerder stadium had AEB om 28 miljoen euro gevraagd, het afgelopen weekend is flink onderhandeld over het huidige resultaat. Binnen de gemeente en de gemeenteraad gaan stemmen op om AEB gecontroleerd failliet te laten gaan. Hiermee verliest de gemeente zeker ettelijke tientallen miljoenen euro’s, maar dat biedt ook de gelegenheid om het bedrijf opnieuw op te bouwen.

Vanaf deze week krijgt de leiding van AEB hulp van twee nieuwe commissarissen die door de gemeente benoemd zullen worden, en een ‘Chief Restructuring Officer’, een soort puinruimer die de financiële en operationele toekomst van AEB in kaart gaat brengen.