AEB verkoopt drie afvalpunten in de stad

De gemeente wil de grond kopen van de ‘recyclepunten’ in Zuidoost en Oost. De werkplaatsen waar Amsterdammers grofvuil en klein chemisch afval kunnen wegbrengen – de vroegere afvalpunten – kwamen bij de verzelfstandiging van AEB in 2014 bij het afval- en energiebedrijf terecht, maar de gemeente wil ze terug.

Dat schrijven de wethouders Udo Kock en Marieke van Doorninck aan de gemeenteraad. De gemeente koopt ook de grond van het voormalige afvalpunt aan de Cruquiusweg. Daar moet een school komen voor deze nieuwe buurt.

Recyclepunten

AEB verwerkt het afval op de recyclepunten in opdracht van de gemeente. Daarom vinden de wethouders het logisch dat de gemeente de grond bezit. Om dezelfde reden neemt de gemeente ook 55 vuilniscontainers over van AEB. Mooi meegenomen is dat bij AEB weer wat geld in het laatje komt, schrijven de wethouders, maar de gemeente wil niet zeggen hoeveel.

AEB kwam in grote problemen toen het zich in juli genoodzaakt voelde om ruim de helft van de verbrandingsovens stil te leggen vanwege veiligheidsproblemen. De opbrengsten uit de verbranding van afval en het opwekken van elektriciteit vielen weg waardoor de gemeente als enige aandeelhouder AEB met miljoeneninjecties overeind moest houden.

De wethouders kunnen nog niks zeggen over de mogelijkheid dat AEB of delen daarvan worden verkocht. Het stadsbestuur maakte eerder bekend dat te overwegen, zoals ook wordt bekeken of AEB nieuwe aandeelhouders kan krijgen. Daarover zou deze week meer bekend worden, maar zover is het nog niet. De wethouders kunnen er nog niks over zeggen, schrijven ze aan de gemeenteraad, ‘omdat mogelijke oplossingsrichtingen in een cruciale fase zitten’.

De gemeente en energiebedrijf Vattenfall hebben een claim gelegd op het warmtenet rond de afvalovens van AEB. Vattenfall en Amsterdam gaven eerder elk een lening van 46 miljoen euro aan Westpoort Warmte, een samenwerkingsverband van AEB en Vattenfall.

Bij de lening was afgesproken dat de stad en Vattenfall in geval van een faillissement van Westpoort Warmte het recht hebben om de warmteleidingen naar zich toe te trekken zodat ze die kunnen verkopen als compensatie voor de lening. Vanwege de problemen bij AEB hebben ze besloten nu al hun rechten te laten gelden.

Onderzoek

Hoogleraar Corporate Governance Jaap Winter gaat de commissie leiden die onderzoek doet naar de oorzaken van de crisis rond AEB. De gemeente maakte eerder al bekend dat het onderzoek zich richt op de oorzaken en de vraag waarom het stilleggen van de AEB-ovens bijna tot een landelijke afvalcrisis heeft geleid. Ook wil de gemeente graag aanbevelingen voor de toekomst. De resultaten worden in het voorjaar van 2020 verwacht.