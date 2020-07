AEB verkoopt biomassacentrale om schuldeisers te kunnen betalen

Door de coronacrisis zal dit jaar 13 procent minder afval te verbranden zijn, voorziet directeur Dirix. Beeld Hilde Harshagen

AEB verkoopt het tafelzilver om weer financieel stabiel te worden. De verkoop van de nieuwe bio­massacentrale, die bijna af is en binnenkort begint met proefdraaien, moet geld in kas brengen waarmee de schuldeisers kunnen worden betaald. Ook het waardevolle belang in Westpoort Warmte BV, het bedrijf dat ruim 35.000 huishoudens van stadsverwarming voorziet, gaat in de etalage. Dat is onderdeel van een deal die AEB gaat sluiten met de financiers, een consortium van vier banken, en de gemeente Amsterdam, de eigenaar.

AEB stond vorig jaar op omvallen en moest vier van de zes afvallijnen onverwachts sluiten. De technische staat van de ovens bleek zo slecht dat de veiligheid van de ruim vierhonderd medewerkers niet meer gegarandeerd kon worden. In deze afvalcrisis moest Amsterdams vuilnis tegen hoge kosten naar andere centrales worden gereden. Wegens gebrek aan inkomsten voor AEB kwam een faillissement in zicht.

Extra afval importeren

Inmiddels is er weer omzet uit de verbranding van (bedrijfs)afval en de verkoop van daarbij opgewekte energie. Wel heeft AEB nu last van de corona­crisis. Er is waarschijnlijk 13 procent minder afval te verbranden in 2020, met negatieve gevolgen voor de omzet. AEB probeert extra buitenlands afval te importeren om ervoor te zorgen dat er genoeg verdiend wordt.

De afspraken moeten nieuwe liquiditeitsproblemen voorkomen. De gemeente stopt nog 36 miljoen euro in het bedrijf, onderdeel van een krediet van 80 miljoen euro waarvoor vorig jaar al toestemming is gegeven door de gemeenteraad. In 2019 heeft AEB slechts een deel gebruikt. De banken, die gezamenlijk rond de 200 miljoen euro tegoed hebben van AEB, zijn het eens over versoepelde aflossingsvoorwaarden, waardoor de vuilverbranding in financieel rustiger vaarwater komt, zegt directeur Paul Dirix. “Deze afspraken garanderen duurzame financiering voor de komende jaren. Daardoor kunnen wij ons weer richten op het op orde brengen van AEB en het terugbrengen van de focus op verbranding van afval en het onderhoud.”

Dirix heeft de hoop dat het resultaat, ondanks de tegenslagen, aan het einde van 2020 een klein financieel plusje laat zien. “We doen onze stinkende best om verrassingen zoals vorig jaar te voorkomen”, zegt hij. Ook de onderhoudsachterstanden zijn volgens Dirix reeds voor een groot deel ingelopen. Wel moet Brussel nog toestemming geven voor de steunoperatie.

Het afstoten van bezittingen is onderdeel van de afspraken. De biomassacentrale die momenteel verrijst naast de voormalige Hemwegcentrale in Westpoort, heeft 62 miljoen euro gekost en zal jaarlijks 110.000 kilo ‘twijgen, takken, kleine spaanders en zaagselresten’ verbranden. De gemeente beloofde eerder dat alle biomassa afkomstig is uit Nederland.

Dirix verwacht geen invloed van de huidige weerstand tegen biomassa en evenmin problemen met jaren geleden door het rijk toegezegde subsidies. Die gelden maken het een aantrekkelijk bedrijfsonderdeel voor verkoop.