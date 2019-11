AEB stelt duurzame ambities bij, schrapt groene plannen

Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Dat zegt AEB-directeur Paul Dirix in een interview met Het Parool. Sinds deze maand draaien alle zes de verbrandingslijnen weer naar behoren. Daarom blikt Dirix terug op gebeurtenissen afgelopen zomer, toen AEB diep in de problemen raakte.

Het was Dirix die besloot dat een groot deel van de vuilverbranding eind juni om veiligheidsredenen moest worden stilgelegd, waarmee zijn bedrijf acuut in de financiële problemen kwam en overeind gehouden moest worden met miljoenensteun van de aandeelhouder, de gemeente Amsterdam.

Maar volgens Dirix is het ook aan de gemeente te danken dat zijn bedrijf langs de rand van de afgrond scheerde. Vanuit het stadhuis werd de optie faillissement nadrukkelijk op tafel gelegd, waardoor de partners en leveranciers van AEB gingen twijfelen aan het voortbestaan van het bedrijf, zegt Dirix. “Ik heb niet voorzien dat het voor AEB even kantje boord zou worden. We waren druk in gesprek met andere vuilverbranders die ons afval zouden overnemen. Maar toen in de berichtgeving het woord ‘faillissement’ te vaak viel, gingen dit soort partijen en leveranciers twijfelen en wilden ze garanties van de stad.”

Ook kondigt Dirix aan dat AEB stopt met een groot deel van de duurzaamheidsprojecten, zoals de recycling van luiers en de exploitatie van een biomassacentrale. Zelfs de verbranding van rioolslib voor Waternet moet in de toekomst op een andere manier gebeuren.

In de toekomst wordt AEB wat Dirix betreft een zelfstandige marktpartij. “Het is mij om het even wie de aandeelhouder is.” Wel heeft dat tot gevolg dat de tarieven hoger zullen worden, met gevolgen voor de afvalrekening van de Amsterdammers. “Als AEB gezond wil worden moeten we onderzoeken of onze prijzen hoog genoeg zijn. Het klopt dat dit in gemeenten meestal wordt opgebracht door de burger,” erkent hij.