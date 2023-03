AEB: Sinds lachgasverbod opmerkelijke toename explosies bij afvalverwerking

Lachgastanks belanden sinds het verbod vaker bij het huisvuil. Beeld ANP / ANP

Sinds begin dit jaar is het in Nederland als particulier verboden om lachgas te kopen of te bezitten. Met dat verbod wil het kabinet het recreatieve gebruik van de partydrug terugdringen, omdat het risico’s oplevert voor de gezondheid en in het verkeer. Maar het verbod heeft in de eerste maanden ook een keerzijde, omdat de lachgastanks nu ook niet meer mogen worden ingeleverd voor statiegeld. Daardoor belanden ze vaker bij het huisvuil. Op die manier komen ze in de verbrandingsoven van het Afval Energie Bedrijf (AEB) op het industrieterrein Westpoort.

Explosies in de afvalinstallaties bij de afvalverwerking komen vaker voor, maar sinds het lachgasverbod op 1 januari zijn het er veel meer en zijn ze veel krachtiger. AEB wijst lachgascilinders als boosdoeners aan: “Een ontploffende spuitbus, daar kan de installatie wel tegen. Maar de lachgascilinders hebben een veel hogere druk, tot wel 180 bar. En die knallen gewoon veel harder,” zegt Mark Hagoort, manager Energie uit Afval bij het AEB.

Onveilige situaties

De ontploffende tanks geven schade aan de roostervloeren van de ketels. “Dan staakt de verbranding en het geeft onveilige situaties. Dan moeten we de installatie uitzetten om de schade te repareren. Dat leidt weer tot gederfde inkomsten.” Hagoort wil wel benadrukken dat er geen gevaar is voor Amsterdammers, omdat er geen sprake is van verhoogde schoorsteenemissies of een verhoogd risico dat de fabriek gaat ontploffen.

Volgens Hagoort spelen de problemen ook bij andere afvalverwerkingsinstallaties in Nederland.

Het AEB neemt maatregelen. Het aantal inspecties gaat omhoog en het bedrijf zoekt met een post op sociale media de publiciteit op om mensen op het hart te drukken de tanks niet bij het vuil te zetten. “Verder zijn we in gesprek met de gemeente over wat zij kunnen doen. In België worden gemeenten bijvoorbeeld gedwongen om vuil te doorzoeken op gasflessen. Het lijkt me duidelijk dat we er iets mee moeten.”

Op straat

Naast meer lachgasflessen in het vuil, belanden ze ook vaker op straat in Amsterdam. “Sinds januari hebben we zo’n 40 tot 50 lachgascilinders aangetroffen. Daarin zien we een toename,” zegt een woordvoerder van wethouder Zita Pels (Afval). “We gaan ervan uit dat mensen ze op straat zetten omdat inleveren sinds januari ook is verboden.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: