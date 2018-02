AEB onder verscherpt toezicht na serie branden

Dat is de conclusie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de instantie die namens de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland toeziet op de meest risicovolle bedrijven. Daar valt AEB ook onder, net als chemische fabrieken en de benzineopslagterminals in de haven.



Bij de branden -vijf keer, allemaal in 2017- hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Maar door de manier waarop AEB op de branden heeft gereageerd, vraagt de Omgevingsdienst zich hardop af of de veiligheid bij het afvalenergiebedrijf in goede handen is.



Niet onderzocht

Zo werden de oorzaken van de branden, volgens de Omgevingsdienst, niet of niet grondig genoeg onderzocht, waardoor de inspecteurs betwijfelen of AEB daar genoeg lering heeft getrokken. Verder voldoen de onderzoeksrapporten niet. De Omgevingsdienst betwijfelt ook of het onderhoud op peil is en of de organisatie over genoeg technische kennis beschikt.



'Hierdoor is een verhoogd risico op een groot incident,' schrijft de Omgevingsdienst, afgekort OD NZKG. 'De OD NZKG maakt zich ernstige zorgen over de veiligheidssituatie bij AEB.'



De consequentie is dat AEB vaker en intensiever wordt gecontroleerd tot alle zorgen zijn weggenomen. Voor volgende week moet AEB bovendien met een plan van aanpak komen. De Omgevingsdienst kan AEB vervolgens ook nog een last onder dwangsom opleggen en er is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Het toezicht heeft geen gevolgen voor de verwerking van het Amsterdamse huisvuil dat bij AEB wordt gescheiden en verbrand.

Vervelend, dit is niet wat wij willen. Veiligheid staat bij ons echt bovenaan Woordvoerder AEB