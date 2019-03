Adyen stijgt, ING zakt in AEX

De beurshandel stond opnieuw in het teken van de brexitperikelen en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak was betaalbedrijf Adyen in trek na fusienieuws in de sector, terwijl ING onder druk stond na sancties in Italië.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 552,36 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 780,08 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt klommen 0,1 procent.



Londen steeg 0,6 procent. Betaalbedrijf Adyen, dat promoveerde naar de AEX-index, behoorde tot de koplopers bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 1 procent na het nieuws dat de concurrenten Worldpay en FIS gaan fuseren. Met de deal is een bedrag gemoeid van 43 miljard dollar.



Geen nieuwe klanten

ING stond onderaan met een verlies van 2,7 procent. De bank is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. ING mag voorlopig geen nieuwe klanten aantrekken in het land. Chemicaliëndistributeur IMCD zakte 0,7 procent bij zijn debuut in de AEX, na een adviesverlaging door de be Britse bank HSBC.



Sterkste stijger in de MidKap was roestvrijstaalmaker Aperam met een plus van 2,8 procent. Verlichtingsbedrijf Signify, dat degradeerde naar de MidKap, sloot de rij met een min van 0,5 procent. In Frankfurt stonden Deutsche Bank en Commerzbank opnieuw in de schijnwerpers. Deutsche Bank (plus 3,3 procent) bevestigde met Commerzbank (plus 5,8 procent) in gesprek te zijn over een mogelijke fusie.



De grootste bank van Duitsland zegt naar meerdere strategische opties te kijken en benadrukt dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. De euro was 1,1344 dollar waard, tegen 1,1317 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 58,49 dollar. Brent werd 0,2 procent duurder op 67,32 dollar per vat.