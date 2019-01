Advocatenkantoor dreigt met stop lange processen: 'Grens bereikt'

Advocaten van mijn kantoor en ikzelf zullen vanaf dit moment geen werkzaamheden meer verrichten

Janssens kantoor deed een steekproef waaruit bleek dat advocaten van zijn kantoor in forse zaken - over een ontnemingsvordering, over een woningoverval - zo veel meer werk hadden verricht dan via het vaste bedrag werd vergoed, dat ze op die zaken uiteindelijk verlies hadden geleden.



Hij schreef daarover ruim een jaar geleden een brandbrief aan de Raad voor de Rechtsbijstand, maar de vergoedingen verslechterden alleen maar - hetgeen Janssen overigens niet de raad verwijt, die het geld verdeelt, maar de regering. Hij neemt de raad echter als aanspreekpunt.



Geen extra uren

Onlangs kreeg zijn kantoor weer geen extra uren vergoed voor een zaak over een diefstal met geweld, waarin een medeverdachte vijf jaar cel had gekregen. Janssen: "Na veel inspanning van de advocaat is de ontkennende verdachte vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, er staat dus veel op het spel, maar er moet nog allerlei onderzoek plaatsvinden in de aanloop naar de zitting."



Al dat werk zou onvergoed blijven omdat het vaste bedrag voor de zaak al is opgesoupeerd en een verzoek om verhoging van de vergoeding is afgewezen.



"Het spijt me u te moeten mededelen dat de grens daarmee is bereikt. Wij zullen in deze laatste zaak rechtbank, Openbaar Ministerie en cliënt laten weten dat de verdediging niet kan worden voortgezet," schrijft Janssen in zijn brief aan de raad. "Ook in andere zaken zullen de advocaten van mijn kantoor en ikzelf vanaf dit moment geen werkzaamheden meer verrichten wanneer daar geen vergoeding tegenover staat."



De advocaten van het kantoor 'hopen en verwachten' dat andere strafrechten het voorbeeld zullen volgens, schrijft Janssen.



De Raad voor Rechtsbijstand heeft nog niet kunnen reageren. Minister Sander Dekker (rechtsbescherming) vindt dat het noodzakelijk is de stijgende kosten voor rechtshulp verder 'te beteugelen'.



Voor de verdediging van Willem Holleeder heeft Janssens stap overigens geen consequenties. Diens zaak is zo complex en groot dat de Janssen en kantoorgenoot Robert Malewicz wel doorbetaald krijgen.



