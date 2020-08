Advocaten: ‘Zaak-Taghi kan niet verder zonder onderzoek naar OM’

Advocaten in de liquidatiezaak Marengo willen twee hoofdofficieren van justitie, rechercheurs en de liaison-officier in Dubai verhoren over de beschuldigingen dat advocaten dossiers lekten — en over ‘de geheime operatie’ waarin twee raadslieden tot in Dubai zijn gevolgd.

De advocaten vinden dat het megaproces niet verder kan als niet is opgehelderd hoe een proces-verbaal van 67 pagina’s over hun vermoede lekken tot stand is gekomen, en hoe en waarom Dubai is verleid om advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef te schaduwen.

‘Extreem gevaarzettend’

Dat gebeurde omdat er volgens justitie informatie was dat zij de voortvluchtige Ridouan Taghi zouden bezoeken. Die geheime observatie zien de advocaten als ‘extreem gevaarzettend’.

“Edelachtbaar college, zo kán het niet verder,” begon Meijering donderdag een uitvoerig betoog, waarbij vele confrères zich zouden aansluiten. “Er zal heel wat moeten gebeuren voordat we door kunnen met dit proces, ondanks dat wij vrezen dat de daardoor op te lopen vertraging slechts de kroongetuige en het Openbaar Ministerie in de kaarten speelt.”

Operatie in Dubai niet gemeld

Een dag lang spuwden de advocaten van de hoofdverdachten in het Marengoproces hun gal over het OM dat hen, met toestemming van de justitietop, ‘besmeurde’, ‘aan de schandpaal nagelde’ en in het geval van Meijering en Van Kleef in levensgevaar bracht.

Bovendien heeft het Openbaar Ministerie de operatie in Dubai zelf niet gemeld, dus wie weet wat nog meer verborgen wordt gehouden, was de teneur.

Meijering verwees naar de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B., waarna autoriteiten zich geschokt toonden. Nu veroorzaakt de staat zélf enorme risico’s voor raadslieden, stelde hij mede namens zijn kantoorgenoten, door advocaten ‘publiekelijk te namen en shamen’.

‘Laat hier en nu van u horen’

Hij riep de rechtbank op ‘hier en nu van zich te laten horen op een zodanige wijze dat iedereen begrijpt dat dit alles niet normaal is’. “Uw rechtbank is de enige die dit nog kan doen, want van het OM hebben wij niets te verwachten. De bodem is bereikt.”

Meijering ziet ‘een crisis in de Marengo-opsporing’, zo niet een ‘crisis in de opsporing’, verwijzend naar de IRT-affaire omtrent ongeoorloofde opsporingsmethodes uit de jaren negentig.

‘Onderzoeken, beoordelen en sanctioneren’

Zijn kantoorgenoot Christian Flokstra zette uiteen dat het recht op een eerlijk proces voor in elk geval de vijf verdachten die zijn kantoor bijstaat, ‘onder zeer grote druk staat’.

De rechtbank moet het handelen van de overheid ‘onderzoeken, beoordelen en zo nodig sanctioneren omdat basale rechten zijn geschonden en advocaten in gevaar zijn gebracht’. Herhaling moet worden voorkomen, vindt Flokstra.

Zijn kantoor wil precies weten welke tip de aanleiding was voor het volgen van Meijering en Van Kleef en welke belangenafwegingen zijn gemaakt. “Welke informatie is aan Dubai overgedragen? Welke instructies zijn aan Dubai gegeven en welke afspraken zijn met Dubai gemaakt?”

‘Tropenweken achter de rug’

Vervolgens wilden de advocaten weten wat zich precies heeft afgespeeld in Dubai en Nederland, wat bijvoorbeeld is opgenomen en afgeluisterd, welke diensten dat hebben gedaan et cetera.

Bénédicte Ficq vertelde dat zij en haar collega’s ‘tropenweken achter de rug hebben’. “Ik wil nog eens benadrukken hoe groot de invloed van het gebeurde op ons, advocaten, is.”

Ze stoorde zich aan het ‘achterover leunen’ en ‘luisteren met een halve glimlach’ van de officieren van justitie terwijl haar collega’s aan het woord waren. “Het lachen is ons totáál vergaan.”

Ficq vroeg de rechtbank álles uit te zoeken, ‘zodat niets drekkigs in de pijplijn blijft hangen’.

Rechtbank verbiedt OM reactie

De drie officieren van justitie wilden aan het einde van de zitting kort reageren, maar dat verbood de rechtbank ze na beraad. De rechtbankvoorzitter: “Dat gaan we niet doen.”

De aanklagers mogen op 3 september ‘hun hele verhaal doen’ op de volgende inleidende zitting.

Wanneer de rechtbank over alle verzoeken zal besluiten, is nog onbekend.