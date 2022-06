Advocaten willen vrijspraak voor verdachten fatale mishandeling Krzysztof Malinowski

Krzysztof Malinowski werd in de zomer van 2020 doodgeslagen aan de Sloterplas. Beeld Jakob Van Vliet

Volgens raadsvrouw Mattanja Glismeijer van Robert N. hebben deskundigen niet kunnen vaststellen dat hij Malinowski heeft geslagen met de boomstronk waarop zijn dna is aangetroffen. Dat hij na de dood van Malinowski van kleding wisselde en blijkens camerabeelden een kledingstuk weggooide, was niet om sporen weg te werken, maar om bij het stelen ‘herkenning door winkelmedewerkers te bemoeilijken’.

De meeste getuigen zijn verslaafd aan drank en drugs, die hun geheugen hebben aangetast. Dat doet volgens Glismeijer af aan de betrouwbaarheid van de voor Robert N. belastende verklaringen. De belangrijkste zijn volgens de advocaat ronduit onbetrouwbaar.

Voor de zeer belastende verklaring van Lukasz U. is volgens de advocaat onvoldoende ander bewijs. Zijn ‘onbetrouwbare’ en tegenstrijdige verklaringen kunnen ook niet meer in een verhoor worden geverifieerd, want U. is spoorloos. Een verklaring van een andere belangrijke getuige die Robert N. beschuldigt, is van horen zeggen. Bovendien heeft de recherche hem volgens de advocaat ‘sturende’ vragen gesteld. Hij had zelf meerdere motieven om Malinowski iets aan te doen en schuift mogelijk de schuld af.

De verklaring van Robert N. zelf, waarin hij ontkent bij de uiteindelijke dodelijke mishandeling aanwezig te zijn geweest, is volgens zijn raadsvrouw op belangrijke punten aantoonbaar betrouwbaar.

Eerder vrijgelaten

Advocaat Daniëlle Troost van Lukasz U. wijst erop dat de rechtbank haar cliënt eerder heeft vrijgelaten omdat hij weliswaar bij de dodelijke mishandeling aanwezig was, maar ‘de feiten en omstandigheden niet wijzen op een actieve betrokkenheid bij het plegen van geweld jegens het slachtoffer’. Dat geldt volgens de raadsvrouw nog steeds. Nader onderzoek en getuigenverhoren hebben volgens haar geen extra bewijs tegen U. opgeleverd.

Hij heeft zichzelf ‘in een lastig parket gebracht’ door te erkennen dat hij bij de dodelijke mishandeling aanwezig was. Dat maakt zijn verklaring, waarin Robert N. wordt aangemerkt als belangrijkste dader, volgens Troost extra betrouwbaar. Camerabeelden en telefoongegevens bevestigen volgens zijn advocaat zijn verhaal.

Inconsistent en tegenstrijdig

Dat hij als getuige een heel andere lezing gaf, komt doordat hij bang is. “Dat is een angst die invoelbaar is, als je er inderdaad ooggetuige van bent geweest dat een kennis een tweede kennis gewelddadig doodde,” zegt Troost. “Dan is het best een stap om je verhaal te delen met de politie.”

Dat Lukasz na de dodelijke mishandeling een andere jas droeg, en slippers in plaats van schoenen, was niet om zich van sporen te ontdoen, maar gewoon omdat hij zich dagelijks omkleedde. De belastende verklaringen van de belangrijkste getuige tegen U., die zegt dat die hem zelf vertelde bij het fatale geweld betrokken te zijn geweest, zijn inconsistent en tegenstrijdig, en mogelijk afgelegd uit angst voor Robert N.

Dat justitie 15.000 euro had uitgeloofd voor de gouden tip kan (onjuiste) ’verklaringen hebben aangewakkerd’.

De rechtbank doet op 8 augustus uitspraak.