Advocaten willen vrijspraak voor doodschieten ‘Maantje’ Sambo op het Krugerplein

Zion Milano R. (midden) vorig jaar tijdens een pro-formazitting over de schietpartij op het Krugerplein waarbij ‘Maantje’ Sambo om het leven kwam. Beeld Aloys Oosterwijk/Hollandse Hoogte

Maantje Sambo bezweek nadat hij op 18 november 2020 in rug en bil was geschoten op het Krugerplein in Amsterdam-Oost.

Raadsman Jan-Hein Kuijpers van de vermoede schutter betoogde op de tweede dag van het proces in de Amsterdamse rechtbank dat justitie zijn cliënt ‘20 jaar in de boeien wenst op basis van interpretaties van berichten, die ook een andere strekking kunnen hebben’.

Onredelijke strafeisen

Hij wees de rechters er allereerst op dat justitie onredelijke strafeisen tegen zijn jonge cliënt heeft geformuleerd. In een grote drugszaak waarin de Amsterdamse rechtbank zich nog moet uitspreken, eiste de aanklager onlangs 11 jaar cel. Maandag kwam daar de vordering van 20 jaar cel voor de ‘koelbloedige executie’ van Sambo bovenop. Dat maakt 31 jaar, terwijl 30 jaar de langste tijdelijke celstraf is die Nederland kent, en zaken bij elkaar moeten worden opgeteld.

Kuijpers: “De officier van justitie in deze zaak heeft kennelijk weinig vertrouwen in haar collega in de grote drugszaak, want de rechtbank kan de beide eisen nooit inwilligen.”

De officier van justitie in de moordzaak ‘shopt uit het gesproken en geschreven woord’, uit afgeluisterde gesprekken en conversaties tussen verdachten via bijvoorbeeld Snapchat. “De context wordt willens en wetens weggelaten. Mijn cliënt wordt in het plaatje gerommeld om de rechtbank op een onzuivere wijze tot een veroordeling te dwingen.”

‘Het OM neemt een gok’

Volgens Kuijpers blijkt uit het dossier niet wie de vier mannen zijn die blijkens de camerabeelden op Sambo aflopen voor de schietpartij, laat staan dat hard is gemaakt wie hem van achteren en van dichtbij heeft doodgeschoten. “Het Openbaar Ministerie neemt een gok. Niet meer en niet minder. Ik ben daarvan geschrokken.”

Dat op de handen en kleding van R. 156 kruitdeeltjes zaten nadat hij minuten na de schietpartij was gearresteerd op de Transvaalkade, kan komen door het schudden van handen en omhelzen van kennissen op het verjaardagsfeest waar Sambo en hij kort daarvoor waren, herhaalde Kuijpers. “Van een paar heren die op het feest waren – onder wie Sambo zelf – weten we in ieder geval dat ze niet vies van wapens waren.” Andere mogelijke schutters ‘worden voor het gemak buiten beschouwing gelaten’. “Die opties zijn niet middels recherchewerk nagelopen en opgehelderd. Bewust niet. Ik vind dat kwalijk.”

Niet bewezen

De vele berichten in de Snapchatgroep ‘Brothers’ die er op lijken te wijzen dat R. in het uur voor het schieten vrienden gelastte een pistool voor hem te gaan halen in Amsterdam-Zuidoost, betroffen ‘dronkenmanspraat’. “Niet kan worden vastgesteld dat hem daadwerkelijk ‘een pijp’ is overhandigd.”

Het motief waarom Sambo is doodgeschoten, is volgens die raadsman onbekend gebleven. Dat er ruzie was op het feest, in de Transvaalstraat, is niet bewezen.

Ook de advocaten van de drie medeverdachten willen vrijspraak.

De rechtbank doet uitspraak op 4 juli.