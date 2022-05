Advocaten willen vrijspraak na moordaanslag op drugsbaron Ahmet G. in Amstelveen

Hulpdiensten op De Grote Wielen na de schietpartij in 2019. Beeld ANP

Wat de officieren van justitie betreft moeten Zarich C. (28) en Lus-Yen A. (29) elk 15 jaar cel krijgen omdat ze de drugshandelaar in zijn been schoten en zijn dochter in haar enkel. Ze probeerden G.’s ex-vrouw bovendien in haar borst te schieten.

Kil moorden voor geldelijk gewin

Een bloedbad zou slechts zijn uitgebleven doordat Ahmet G. en zijn ex zich verzetten en een wapen haperde. De aanklagers willen ruim 16 jaar cel voor Jarald ‘JJ’ R. (27) omdat hij de schutters zou hebben aangestuurd. Alledrie zouden puur voor geldelijk gewin ‘kil’ hebben willen moorden.

Waar justitie volop bewijs ziet in onderlinge communicatie tussen de verdachten en tussen ‘JJ’ R. en zijn vriendin; in bewegingen van hun telefoons plus ‘een actietelefoon’; in de ritten van twee gebruikte auto’s en dna van Lus-Yen A. in de vluchtauto, veegden de raadslieden die bewijsmiddelen vrijdag in hun pleidooien stuk voor stuk van tafel.

‘Suggestieve vragen’ aan verdachten

Raadsvrouw Amanda Nohl van de vermoede schutter Zarich C. noemde het ‘exemplarisch dat de verdenking slechts gebaseerd is op aannames van het Openbaar Ministerie’, en dat de recherche ‘veelal suggestieve vragen heeft gesteld’ aan haar cliënt. Die ‘ontkent in alle toonaarden’ bij de schietpartij betrokken te zijn geweest.

De medeverdachten zijn vrienden. Ze maakten inderdaad afspraken in chats, maar dat was voor zaken zoals etentjes waarvoor vrienden afspraken, niet om een liquidatie te gaan plegen, hield Nohl de rechtbank voor.

Geen versleutelde PGP-berichten

De advocaten zien onvoldoende bewijs dat het hun cliënten waren die de berichten verstuurden die justitie als bewijs ziet, en ze kennen er een andere betekenis aan toe dan de officieren. Dat ze geen versleutelde PGP-blackberry’s gebruikten (Pretty Good Privacy), is ‘een contra-indicatie’ voor het gezamenlijk plegen van een liquidatie, waarvoor betere afscherming van de communicatie onder criminelen gebruikelijk is.

De compositietekeningen die de recherche van de schutters heeft laten maken, passen volgens hun advocaten niet op de schutters. Bovendien zouden veel mannen op de getekende daders kunnen lijken.

De ex van Ahmet G. pikte de foto van Lus-Yen A. niet uit de foto’s die haar tijdens een fotoconfrontatie waren getoond. Dat verdachten na de schietpartij naar het buitenland vluchtten, biedt volgens de raadslieden geen steunbewijs. Dat daders voor hun rollen zijn betaald, zijn ‘speculaties’.

Áls de rechters de verdachten schuldig zou bevinden, dan zouden ze veel milder moeten straffen dan de officieren van justitie hebben gevraagd. De rechtbank doet op 18 juli uitspraak.