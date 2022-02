Advocaten willen vrijspraak in plaats van levenslang voor hoofdverdachte Delano R. in liquidatiezaak Eris

Een helikopter bij de rechtbank op Schiphol. Beeld ANP

Dat betoogden de raadslieden van de absolute hoofdverdachte in megaproces Eris in hun pleidooi.

Ze memoreerden dat Delano R. al vanaf zijn arrestatie heeft ontkend ‘zich bezig te hebben gehouden met liquidaties’. “De term ‘moordmakelaar’ is onjuist en daarin herkent hij zichzelf absoluut niet.”

Kroongetuige Tony de G., wiens verklaringen een van de pijlers vormen onder het bewijs, is volgens de advocaten onbetrouwbaar. Hij heeft zijn biecht gedaan omdat hem een langdurige celstraf boven het hoofd hing voor zijn rol bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels op 7 juli 2017. Het Openbaar Ministerie wilde zijn motorclub Caloh Wagoh bovendien dolgraag voor de rechter brengen voor zware misdrijven. “Een combinatie die niet bevorderlijk is om de waarheid aan het licht te brengen,” vinden de advocaten.

‘Verklaringen rammelen aan alle kanten’

Evenals raadslieden die eerder hun pleidooien hielden, wezen ze de rechtbank er in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol op dat ‘nota bene getuigen vanuit de directe omgeving van de kroongetuige expliciet benoemen dat hij veelvuldig liegt’. “Mogelijk vanwege het excessieve drank- en drugsgebruik van de kroongetuige heeft hij veel problemen in het criminele circuit gekend. Op de vlucht voor deze problemen stapte hij vaak over naar een andere groep, waarbij de kroongetuige niet naliet voor eigen gewin anderen te duperen.” (..) “De verklaringen van de kroongetuige rammelen aan alle kanten én worden op cruciale onderdelen niet ondersteund door enig bewijs.”

De raadslieden zien volop aanwijzingen dat Tony de G. nog bij meer misdrijven (zoals onderwereldgeweld) betrokken was dan waarvoor hij nu wordt vervolgd, maar de officieren van justitie kijken daarvan in hun visie weg ‘om zo maar de overeenkomst in stand te laten’.

Morbide berichtenverkeer

De tweede pijler onder het bewijs, naast de verklaringen van de kroongetuige, vormen de overvloedige PGP-berichten die volgens justitie door en aan R. zijn verstuurd, waarin zeer openlijk over liquidaties wordt gecommuniceerd, zowel vooraf als achteraf. Volgens de advocaten heeft justitie niet kunnen aantonen dat hij degene was die onder de aan hem toegeschreven gebruikersnamen aan het morbide berichtenverkeer deelnam.

“Het dossier bevat tal van aanwijzingen dat gebruikers wisselden van naam én dat toestellen werden uitgewisseld,” aldus hun pleidooi. Als de visie van het Openbaar Ministerie zou worden gevolgd, betekent dat volgens de raadslieden dat R. informatie verstuurde die hij vervolgens zelf weer toegezonden kreeg en ‘dankbaar in ontvangst neemt’, via zijn wisselende aliassen.

De aanklagers zullen maandag op alle pleidooien reageren, dinsdag mogen de advocaten nog eens reageren en dan krijgen de verdachten uiterlijk donderdag het laatste woord.

De vonnissen staan voor 5 juli gepland. Tegen vijf verdachten die nu terechtstaan, heeft het OM levenslang gevorderd, tegen veertien anderen twintig jaar tot dertig jaar.