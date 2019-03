Advocaten: vrijspraak voor verdachten moord 'Ali Motamed'

De 56-jarige elektricien 'Motamed' bleek in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi te zijn, in Iran ter dood veroordeeld vanwege de beruchtste bomaanslag ooit in Iran, in 1981. De Nederlandse staat vermoedt dat het Iraanse regime via via opdracht heeft gegeven voor de liquidatie, wat heeft geleid tot een diplomatieke rel.



Volgens advocaat Leon van Kleef van Anouar A. wijst de 'atypische' manier waarop het slachtoffer met één schot door het hoofd is geliquideerd, veel meer op een professionele, goed getrainde dader dan op een straatcrimineel zoals zijn cliënt is. "In het criminele milieu wordt nogal vaak met automatische wapens geschoten door amateurs."



Onjuiste signalementen

Zijn getrainde cliënt past volgens de raadsman niet in het signalement dat getuigen gaven van de twee mannen die wegliepen bij de in brand gestoken vluchtauto. "Mijn cliënt is niet donkergetint, is niet dun met dunne benen en is niet slungelachtig."



De recherche heeft volgens Van Kleef 'te eenzijdig gerechercheerd' door naar drie versleutelde, onder criminele populaire 'PGP'-Blackberry's te kijken (die de verdachten zouden hebben gebruikt), terwijl 31 'PGP's' de zendmasten aanstraalden in de buurt van de moordplek en andere belangrijke plaatsen. "We hebben een onvolledig beeld van het bewijs uit telecomgegevens."



Tekstberichten tussen verdachten die justitie als bewijs aanvoert tegen A., wijzen er volgens de advocaat juist op dat die zich van het moordplan 'distantieerde'.



Onbemande bezinepomp

Dat in de nacht voor de liquidatie met Anouar A.'s bankpas de opmerkelijke hoeveelheid van 1,39 liter benzine is getankt bij een afgelegen, onbemande benzinepomp in Duivendrecht - volgens justitie waarschijnlijk om de vluchtauto na de moord mee in brand te steken - zegt volgens de advocaat niet dat A. met de liquidatie te maken heeft. Hij leende zijn scooter, mét bankpas en pincode, geregeld uit.



De volgens justitie belastende uitspraken van medeverdachte Randall D., wiens gesprekken stiekem zijn opgenomen, mag de rechtbank van de advocaten van beide verdachten niet meewegen omdat dat afluisteren onrechtmatig was. Bovendien kan hij niet worden verhoord als getuige doordat hij al lang voortvluchtig is.



PGP-smartphone

Menno van Gaalen, die Moreo M. bijstaat, stelt vast dat het dossier is gebouwd op 'aannames'. M. was volgens de raadsman niet de gebruiker van de PGP-smartphone die aan hem wordt toegeschreven. De telecomgegevens bieden 'geen enkel bewijs dat de gebruiker van die PGP betrokken is geweest bij het delict'.



Minder nog dan Anouar A. past de 1.94 meter lange, 130 kilo zware Moreo M. in de signalementen die getuigen gaven. Sterker, hij past daar volgens Van Gaalen 'evident niet' in.



