Advocaten vragen vrijspraak voor Sjonny W.

Beeld ANP Graphics

Dat concluderen zijn advocaten Maarten Pijnenburg en Nancy Dekens in hun pleidooi.

Het Openbaar Ministerie hanteert ‘de kunst van het weglaten’ in het requisitoir, vindt Pijnenburg. Vooral mogelijke andere daders of alternatieve scenario’s waardoor Sabrina Oosterbeek kan zijn verdwenen, laten de officieren volgens hem ten onrechte onbesproken.

Sjonny W. is in de media al neergezet als ‘een seriemoordenaar’, hoewel zelfs justitie hem geen ‘moord’ maar driemaal ‘doodslag’ verwijt.

Dat hij veel heeft gezwegen, was omdat hij zich uit 2003 (de vondst van de verminkte Roossien) en 2004 (de vondst van de in zeven stukken gekliefde Mos) veel niet meer herinnert. De verdwijning van Oosterbeek ligt veel dichterbij, in maart 2017, maar dat was na ‘een nacht dampend van drank en drugs’.

Nauwelijks aandacht

De lezingen van de twee criminele getuigen die justitie tegen W. inbrengt omdat ze zeggen dat hij min of meer heeft bekend dat hij Oosterbeek ombracht en dumpte, ‘kunnen niet allebei waar zijn’. Pijnenburg: “De één heeft het over de rivier De Gaasp, de ander over de Gaasperplas, bijvoorbeeld.”

Op geen van beide plekken is ze gevonden.

Dat Sjonny W. kort na de verdwijning van Oosterbeek vijf dagen onderdook, was niet vanwege haar verdwijning, maar omdat hij nog straffen had openstaan waarvoor hij na een arrestatie ‘zeker maanden weg zou zijn’.

Vele afgeluisterde gesprekken leveren geen enkel bewijs van W.’s betrokkenheid bij de omgekomen of verdwenen vrouwen, stelt Pijnenburg, maar voor dat ontlastende gegeven is volgens hem ten onrechte nauwelijks aandacht.

Dat hij de fiets van Oosterbeek daags na haar verdwijning op de Karspeldreef heeft gezet, bij metrostation Kraaiennest, was geen ‘dumpen’ of het uitzetten van een dwaalspoor: W. kocht vaker fietsen van haar en hij reed met deze fiets naar een adres waar drugs wordt gedeald.

‘Honderd getuigen’, tal van zoekacties, ook met honden, de mobiele eenheid en duikteams: het heeft allemaal niet geleid tot de vondst van Oosterbeek.

“Dat zij is overleden, is een waarschijnlijkheid, maar ook geen zekerheid,” zei Pijnenburg. “Er zijn vele andere mogelijke verdachten, zoals haar ex.”

Een medegedetineerde met wie justitie als een soort ‘kroongetuige’ een deal sloot en die zegt dat Sjonny hem verteld heeft waar hij Oosterbeek heeft gedumpt, kan vrijwel alles ‘bij elkaar hebben verzonnen of gegoogeld’.

Door het ijs

Een tweede criminele getuige die justitie tot Pijnenburgs onvrede nog steeds belangrijk maakt ‘zakt’ keer op keer ‘volledig door het ijs’. Deze getuige zegt dat hij Sjonny op straat in De Bijlmer tegenkwam waarna die bekende dat ‘ze’ Sabrina ‘niet meer vinden’ omdat ze ‘in het Gaasperplassenbos’ zou zijn.

Pijnenburg: “Hij is een Champions League-oplichter. Zoals het een geraffineerde oplichter betaamt, mengt hij zijn verzonnen informatie met hem bekende informatie, die hij uit andere bronnen kan putten. Het is een geraffineerde mix tussen fictie en waarheid.”

De rechtbank moet hun verklaringen dan ook terzijde schuiven.

“Sabrina’s lichaam is niet gevonden. Haar doodsoorzaak is niet vastgesteld. Dat onze cliënt haar om het leven zou hebben gebracht, is niet bevestigd,” stelde Pijnenburg. “Hoe moeilijk dat ook is, uw rechtbank kan niet anders dan onze cliënt in deze zaak vrij te spreken.”

In de zaak over het doden en in stukken snijden van de Roemeense escortprostituee Mirela Mos in 2004 ziet advocaat Nancy Dekens belangrijke andere mogelijke verdachten. Zo was er een man in Amsterdam-West die volgens verschillende getuigen een (seksuele) relatie met Mos had.

Die ontkent dat, hoewel hij er in 2017 mee is geconfronteerd dat zijn dna (uit sperma) op haar onderbroek is gevonden. Zijn verklaringen in 2004 en in 2005 én 2017 en 2018 rammelen volgens Dekens aan alle kanten. “Het is ronduit vreemd dat hij nimmer de status van verdachte heeft gekregen.”

Stinkende vuilniszakken

De toenmalige woning van Sjonny W. in Amsterdam-Noord is in 2004 en veel later herhaaldelijk onderzocht, maar nooit wees iets er volgens Dekens op dat Mirela Mos daar kan zijn omgebracht en in stukken gesneden.

De getuigen die nu ‘meer dan dertien jaar later’, verklaren over gesleep met ‘naar lijk’ stinkende vuilniszakken of het weghalen van tapijt of het rood schilderen van een muur in de badkamer, zijn volgens Dekens onbetrouwbaar. Dekens haalt een wetenschapper aan: “Het huwelijk tussen tijd en geheugen is geen gelukkig huwelijk. (..) In 2004 heeft de politie noch de deurwaarder (die de woning vanwege huurachterstand kwam ontruimen) een extreme stank geroken.”

Bovendien: Sjonny liet vaak stinkende zakken op zijn balkon staan.

De belastende verklaringen over zijn huis en de zakken moet de rechtbank van Dekens dan ook terzijde schuiven.

Haar collega Maarten Pijnenburg maakt gehakt van het dna-onderzoek naar het cruciale spoor op de knoop van de vuilniszak waarin Mos’ onderbenen en voeten zaten. Hij had uitvoerig extra onderzoek willen laten doen, maar de rechtbank heeft dat tot zijn teleurstelling afgewezen.

Met de onduidelijkheid die er nu is, kan de rechtbank volgens Pijnenburg geen waarde aan het spoor hechten.“Het Openbaar Ministerie brengt het als een soort kroonjuweel, maar ik denk dat de waarde van het dna-spoor absoluut onvoldoende is om daaraan gewicht toe te kennen in deze zaak.”

Foute mannen

Mirela Mos leidde zo’n rommelig leven aan de zelfkant, en voelde zich dermate aangetrokken tot foute mannen, dat er tal van anderen zijn die haar kunnen hebben omgebracht, zette Dekens uiteen. “Allerlei mensen hebben allerlei gedachten over wie het gedaan kunnen hebben, maar die denken allemaal niet aan Sjonny.”

Donderdag komt het dossier over Monique Roossien aan de orde.