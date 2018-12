Advocaten vragen vrijspraak in zaak Staatsliedenbuurt

Dat betoogden hun advocaten tweeënhalve dag lang.



Advocaten Inez Weski (Anouar B.) en Bénédicte Ficq (Adil A.) richtten hun pijlen allereerst op het belangrijkste doelwit van de schutters die avond: Benaouf A. (34). Die houdt als sleutelgetuige vol dat hij Anouar B. heeft herkend op de bijrijdersstoel van de Audi waarin volgens hem drie mannen zaten, van wie twee het vuur op hem openden.



De raadsvrouwen geloven wat oude en nieuwe getuigen zeggen: dat 'Ben' heeft gelogen dat hij Anouar B. herkende omdat hij al voor de schietpartij had gehoord dat die op hem joeg.



Nadat Weski A.'s getuigenissen dinsdag en woensdag had gefileerd, wees Ficq er donderdag op dat het gerechtshof hem 'onbetrouwbaar en leugenachtig' heeft bevonden in zijn strafzaak over de liquidatie van Amsterdammer Najeb Bouhbouh in 2012 in Antwerpen.



Haar cliënt Adil A. is al jaren 'in paniek bij de gedachte dat de rechters onterecht aannemen dat hij één van de moordenaars is in deze zaak'.



Op straat vermoord

Volgens Ficq zaten waarschijnlijk maar twee mannen in de Audi van de schutters die het vuur op A. openden - die kon vluchten, waarna zijn vrienden Said el Yazidi en Youssef Lkhorf op straat werden vermoord.



Alle getuigen uit de Staatsliedenbuurt hebben volgens Ficq 'één Audi-schutter gezien op alle plaatsen en alle momenten die er toe doen'. Niet één van die getuigen heeft het over een schutter op de achterbank (de plek die justitie Adil A. toebedeelt).



De twee vanuit de Audi beschoten motoragenten kunnen volgens Ficq evenmin de doorslag geven. De één 'vermoedt' slechts dat vanaf de achterbank werd geschoten. De ander, die stelliger is, kán dat vanwege zijn positie en het enorme mondingsvuur van de gebruikte kalasjnikov niet goed hebben gezien.



Nieuw alibi

Dat haar cliënt pas op de zitting in het hoger beroep met een nieuw alibi kwam (hij zou de schutters wegbrengen zodra die iemand 'hadden geveegd'), komt omdat hij de onbekende die hem te hulp had gevraagd, niet in de gevoelige zaak wilde betrekken.



Tegen Adil A. is volgens Ficq alléén indirect bewijs, dus mag hij nooit levenslang krijgen. Spreekt het hof hem niet vrij, dan wil ze twee anonieme tipgevers die hem ontlasten, alsnog als getuige verhoren voordat het hof arrest wijst. "Hun informatie kan en mag niet worden genegeerd met als uiterste consequentie dat mijn cliënt voor de rest van zijn leven opgesloten wordt."



