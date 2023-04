Advocaten vragen hof om zaak Gideon G. over liquidatie Vincent Jalink van tafel te vegen

Vincent Jalink werd in 2016 geliquideerd op de Klipperweg in Diemen. Beeld ANP

Het cruciale bewijsmiddel tegen G. is een zwarte pet die na de liquidatie op de vermoedelijke vluchtweg van de dader was achtergebleven. Op deze pet zaten kruitsporen en zijn dna.

Pet te snel vernietigd

De pet is voortijdig vernietigd en daarover heeft het Openbaar Ministerie (OM) ‘jarenlang doelbewust informatie achtergehouden’. Het OM moet daarom ‘niet-ontvankelijk’ worden verklaard in de vervolging van G.

Dat betoogden zijn advocaten Hans Otto den Otter en Erwin Damen woensdag in hun pleidooi, nadat justitie dinsdag in hoger beroep opnieuw 23 jaar cel tegen de vermoede schutter had geëist.

De raadslieden achten het aannemelijk dat iemand anders dan G. die bewuste avond de pet heeft gedragen, maar doordat die al was vernietigd, was een contraexpertise onmogelijk. Daarin had gezocht kunnen worden naar sporen van een andere drager.

‘Atypisch’

Dat G.’s dna op de pet zat, bewijst niet dat hij hem op de dag van de onderwereldmoord heeft gedragen. Als hij als schutter de pet op de vlucht was verloren, zou hij die zeker hebben opgeraapt, redeneert hij. “Anders kun je net zo goed naast de pet blijven staan en op de politie wachten.” (Iedereen in het criminele milieu weet dat daar sporen op kunnen zitten.)

Dat G. juist op 27 mei zijn telefoon niet of nauwelijks gebruikte, hetgeen volgens deskundigen ‘atypisch’ is, valt volgens de raadslieden te nuanceren. Sommige sporen lijken wel op activiteit te duiden, en niet elke activiteit is te zien. Bovendien: ‘Atypisch maakt je nog geen moordenaar’, aldus de advocaten in hun pleidooi.

Geen ringbaard maar sikje

Anders dan justitie stelt, is Gideon G. op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen níét op of in de buurt van de moordplek te plaatsen, stellen de raadslieden. Hij heeft geen ringbaard, zoals een getuige beschreef, maar een sikje, en de mannen op de camerabeelden zijn volgens G.’s verdediging ‘lichter getint’ dan hij.

Ze noemen het ‘te absurd voor woorden’ dat justitie en de rechtbank het als belastend uitleggen dat een medeverdachte op 19 mei, in een in zijn auto afgeluisterd gesprek, tegen Gideon G. zegt dat die ‘buit gaat maken’. Dat is in hun ogen geen aanwijzing dat die medeverdachte wist dat G. dik zou gaan verdienen aan de moordopdracht die op 27 mei werd uitgevoerd.

Diezelfde medeverdachte zei in september 2016 in een opnieuw afgeluisterd gesprek tegen G.: ‘Ik doe alles. Ik rij, ik schiet, ik doe alles’. Dat is juist ontlastend voor G. volgens diens advocaten, want de medeverdachte zegt zelf ‘alles’ te doen.

Opsporing Verzocht

Als het al klopt dat G. steeds naar items in Opsporing Verzocht keek over de moord op Vincent Jalink, is dat niet vreemd, omdat hij die kende en het hem welbekende Zuidoost een hoofdrol speelt rond die moord. De raadslieden betoogden dat er aanwijzingen zijn dat niet G., maar anderen uit zijn vriendengroep uit Amsterdam-Zuidoost bij de moordplek waren.

Volgens hen zit er, zeker als de pet buiten beschouwing wordt gelaten, niet meer in het dossier dan indirect bewijs.

Niet 16 maar 21 jaar zitten

Als het gerechtshof G. opnieuw zou veroordelen, hopen de advocaten dat het hof rekening houdt met de nieuwe regels voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Tegenwoordig krijgt een langgestrafte nog maar maximaal 2 jaar voorwaardelijke invrijheidstelling, en zou G. dus bij een veroordeling tot 23 jaar liefst 21 jaar moeten zitten. Onder de wet ten tijde van de liquidatie zou dat nog een kleine 16 jaar zijn geweest.

