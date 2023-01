Advocaten vinden staat ‘onmenselijk’ jegens kroongetuige Nabil B. in Marengo-proces

Beveiliging bij de bunker in Amsterdam-Osdorp voor de voortzetting van de strafzaak Marengo. voorbereiden van liquidaties. Beeld ANP / Sem van der Wal

Het verweer van advocaten Onno de Jong en Peter Schouten, tijdens de rechtszaak in ‘de bunker’ in Amsterdam-Osdorp, was vooral een litanie over de belabberde beveiliging van Nabil B.’s naasten, en over ‘pestgedrag’ van het Openbaar Ministerie (OM) waardoor hij in detentie nog minder rechten heeft dan hoofdverdachte Taghi en ‘keer op keer wordt bedonderd’.

Advocaat De Jong sprak van een ‘door en door vergiftigd Marengo-proces waarin geen normen en waarden gelden’ en ‘dat de geschiedenis in gaat als voorbeeld van hoe het níet moet’.

De raadslieden benadrukten dat Nabil B. vanaf het prille begin had gewaarschuwd dat de organisatie rond Taghi zijn naasten zou aanvallen omdat hij zelf onbereikbaar was. De Jong: “Nabil werd niet geloofd en weggehoond door het OM en voor leugenaar uitgemaakt door medeverdachten en hun advocaten.” Dat terwijl het OM hem wél geloofde in zijn biecht over al die medeverdachten die anders niet vervolgd hadden kunnen worden. (‘Zonder Nabil geen Marengo’.)

Als de staat meer kroongetuigen wil inzetten, ‘zal die moeten inzien dat kroongetuigen ook mensen zijn, meer dan alleen een bewijsmiddel’.

24/7 zorgen over naasten

Doordat de bescherming beroerd is geregeld, ‘moet een kroongetuige zich in Nederland jarenlang 24/7 zorgen maken over de veiligheid van zijn gezin, familie en advocaten’, zei Schouten. Hun leven wordt nog altijd ontwricht door ‘de excessieve geweldsdreiging’. De advocaten verwijten de staat de kroongetuige te ‘pesten omdat hij bleef vechten voor veiligheid van zijn familieleden’. “De relatie tussen Nabil en het OM is totaal verziekt. Mede door de slechte verhoudingen konden de drie doden rond het Marengo-proces niet worden voorkomen,” zei Schouten. “Daardoor kregen de nabestaanden van broer Redouan, advocaat Derk Wiersum en (vertrouwensman) Peter R. de Vries een loodzware slag met onnoemelijk veel leed en gemis te verwerken.”

Hoewel ook broer Redouan vanaf het begin waarschuwde dat hij en andere naasten van B. levensgevaar liepen, bleef beveiliging uit. De kroongetuigendeal werd tot overmaat van ramp in maart 2018 al openbaar gemaakt, terwijl Taghi en zijn vermoede rechterhand Said Razzouki nog voortvluchtig waren.

Nabil B. ‘smeekte’ justitie de deal nog níet naar buiten te brengen. Schouten: “Hij zei de officieren van justitie: ‘Mijn familie is kanonnenvoer. Wacht tot de hoofdverdachte is aangehouden.’ Hij smeekte: ‘Doe het niet. Er gaan lijken vallen’. De officieren gaven geen krimp.”

‘Radeloos om gehannes’

‘Het gehannes’ rond de beveiliging maakte de kroongetuige ‘radeloos’. ‘De mantra’ bleef dat ‘best een steen door de ruit kon vliegen’, maar dat in Nederland nooit een naaste van een kroongetuige was omgebracht. Dat terwijl eind 2017 al een bericht van (volgens justitie) Taghi over Nabil B. was opgedoken: ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen die mijn naam heeft genoemt.’

Zes dagen na de presentatie van de deal werd broer Redouan vermoord in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Schouten: “Zelfs daarna bleek de overheid onvoldoende alert en weerbaar en vielen nóg twee slachtoffers (advocaat Wiersum en vertrouwensman De Vries).”

De advocaten herhaalden hoe de kroongetuige steeds betrouwbaar is gebleken. Onno de Jong: “Nabil is 98 maal gehoord en heeft geen moment gewankeld.” Ze vinden een lagere straf gerechtvaardigd dan de strafeis die in de deal is afgesproken, en waardoor hij netto 8 jaar in de cel zou moeten blijven. Als de rechtbank in oktober 2023 vonnis wijst, heeft hij 6 jaar en 9 maanden vastgezeten. Schouten: “Na alles wat is gebeurd, zal de maatschappij er naar onze mening geen bedenkingen tegen hebben dat de straf van Nabil wordt bekort.” Ergo: Nabil B. zou kort na het vonnis moeten worden vrijgelaten.