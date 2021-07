Advocaten verdachten moord Derk Wiersum willen vrijspraak, geen levenslang

Advocaat Gerald Roethof. Beeld ANP

In grote strafzaken zijn de door de aanklagers en verdedigers te bewandelen paden vaak aardig te voorspellen. De officieren van justitie stapelen bewijsmiddel op bewijsmiddel op bewijsmiddel met het verzoek aan de rechtbank het geheel ‘in onderling verband en samenhang te bezien’. Op te tellen dus. Zeker als ze al die bewijzen in een ondersteunende videopresentatie gieten, komt dat ijzersterk over.

De advocaten fileren dat verhaal vervolgens, en proberen alle losse bewijzen één voor een te determineren, als bommetjes die onschadelijk moeten worden gemaakt. Tot op het oog niets over is.

Vrijspraak

Zo komen de officieren in de zaak over de moord op Derk Wiersum tot de onderbouwing van hun vordering de vermoede schutter Moreno B. (32) en de vermoede bestuurder van de vluchtauto Giërmo B. (37) levenslang op te leggen. Hun advocaten vroegen in hun pleidooien integrale vrijspraak.

De aftrap was voor broer en zus Gerald en Machteld Roethof, die Moreno B. bijstaan. Volgens de advocaten is hun cliënt niet de schutter of chauffeur van de vluchtauto, en bovendien staat in hun ogen niet vast dat de daders Wiersum na een maandenlange professionele voorbereiding wilden vermoorden, zoals justitie stelt. Gerald Roethof: “Derk Wiersum had een dure Rolex. We kennen helaas veel zaken van jonge mannen die eigenaren van dure horloges langdurig observeerden om uiteindelijk toe te slaan. Denk aan NikkieTutorials, denk aan René van der Gijp, die zijn beroofd. Denk aan Bas van Wijk, die (bij de Nieuwe Meer in Amsterdam) is doodgeschoten om notabene een nep-Rolex.”

Ontvoering

De daders kunnen ook een ander misdrijf op het oog hebben gehad, zoals een ontvoering. Misschien weigerde het wapen niet, maar was het aanvankelijke doel alleen te dreigen en vuurde de schutter in paniek toen Wiersum zich verzette. “Misschien wilden ze Derk onder druk zetten te stoppen met het bijstaan van de kroongetuige (Nabil B., die Ridouan Taghi en zijn groepering van vele liquidaties beschuldigt). Misschien wilden ze dat meneer Wiersum, zoals ik hem moet noemen, zou vertellen waar de kroongetuige zit. We kunnen niet weten of het van tevoren gepland was Wiersum te beschieten.”

Van allebei de verdachten zat dna in de Opel Combo die is gebruikt voor observaties en als vluchtauto, maar daarin zat dna van meer dan twintig mannen, waren de Roethofs en advocaat Jacques Taekema van Giërmo B. eens. De smartphones die justitie aan ze koppelt, waren mogelijk bij anderen in gebruik. De beide verdachten zijn bepaald geen heel tengere jongens met een spitse neus en een Noord-Afrikaans uiterlijk, zoals getuigen de schutter beschreven. De gesprekken waarin de verdachten en vriendinnen figureren, legt justitie ten onrechte belastend uit. Kortom: vrijspraak. Komt de rechtbank wel tot een veroordeling, dan is een tijdelijke celstraf rechtvaardig, en niet levenslang.

Dinsdag reageren de officieren van justitie. De uitspraak is op 11 oktober.