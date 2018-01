Advocaten van familie Nouri maandagavond bij Jinek

In het programma van Eva Jinek, dat begint om 23.00 uur, zullen de advocaten nader ingaan op de vragen van de familie, en het onderzoek.



Vorige week kwam aan het licht dat Ajax op de hoogte was dat de jonge voetbalspeler een hartafwijking had, maar het daarna niet noodzakelijk vond om verder onderzoek te verrichten.



Geschokt

De KNVB maakte in april 2014 een hartfilmpje, waarbij de hartafwijking bij Nouri werd aangetroffen. De bond zegt de medische gegevens schriftelijk met Nouri te hebben gedeeld.



De familie van Nouri reageerde geschokt op het nieuws dat de voetbalclub wel degelijk op de hoogte was van de medische afwijking. De familie verzocht Beer onderzoek te doen naar wat zich precies op de rampzalige dag heeft afgespeeld.



De jonge Ajacied kreeg in juli afgelopen zomer bij een oefenwedstrijd in Oostenrijk een hartstilstand, waarbij hij ernstige hersenschade opliep.



