Advocaten Taghi en Mao en Mario R.: ‘Veeg de hele liquidatiezaak Marengo van tafel’

Advocaat Inez Weski komt aan bij de bunker in Amsterdam-Osdorp. Beeld ANP

Dat stelden advocaten Inez Weski en Susanne Boersma vrijdag op de eerste dag van hun pleidooi voor de drie hoofdverdachten in het Marengoproces, tegen wie justitie in juni levenslang heeft geëist.

In de eerste 73 pagina’s van hun pleidooi, dat volgende week nog drie dagen verder gaat en in december wordt vervolgd, betoogden ze met name dat de voor het bewijs cruciale ontsleutelde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) onrechtmatig zijn verkregen. Vanwege die ‘vormverzuimen’ moet de rechtbank het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaren.

“Veel van het vermeende bewijs betreft een interpretatie van onvolledige, gemankeerde, oncontroleerbare en wederrechtelijk in het buitenland in beslag genomen virtuele PGP-berichten,” zei Weski al in de inleiding van het pleidooi.

Verder ziet ze geen bewijs. “Er zijn geen direct belastende verklaringen en geen ooggetuigen. Er is geen technisch bewijs van bijvoorbeeld een plaats delict.”

‘Gebouwd op drijfzand’

Met de inzet van kroongetuige Nabil B. ‘heeft het OM nog getracht de onbeschrijflijke leegte in het bewijs op te vullen’, maar diens biecht is gebouwd ‘op drijfzand’. “Hij citeert vooral uit zijn eigen speculaties over geruchten. Het OM heeft zich vervolgens laten regisseren door het eigen creatuur.”

De officieren van justitie zijn ‘gratuit, willekeurig en lichtvaardig’ te werk gegaan door flarden van vermeende communicatie tussen verdachten maar wat te interpreteren. “Uit de miljoenen berichten die in beslag zouden zijn genomen, zijn berichten gevist met zoektermen die niets te doen hebben met waarheidsvinding. Vervolgens zijn die berichten gegroepeerd in een vaststaande doelredenering over levensdelicten.”

Big Brotherheilstaat

De advocaten hebben ondanks vaak herhaalde verzoeken niet zelf ‘de brondata’ mogen controleren uit de in beslag genomen servers van Ennetcom (uit Canada) en PGP Safe (uit Costa Rica). Weski: “Van de 950 miljoen berichten uit Ennetcom, heeft het OM 3,6 miljoen aangetroffen, en bij PGP Safe nog minder.”

De grondrechten van alle gebruikers van de communicatiemiddelen zijn volgens Weski geschonden. “De bevolking wordt langzamerhand de Big Brotherheilstaat in gemanoeuvreerd.”

Susanne Boersma ging uitvoerig in op het ‘buitenwettelijke handelen door politie en justitie’, ook in de voorbereidende onderzoeken De Vink en Sassenheim, waarin de computerservers in beslag zijn genomen ‘zonder de juiste waarborgen na te leven’. Allerhande nationale en internationale wetten en regels zijn volgens de raadsvrouw door de Nederlandse staat overtreden.

Het is volgens Boersma verboden ‘ongericht bulkdata te verkrijgen’ als de nationale veiligheid niet in het geding is. “Nu zijn alle tienduizenden willekeurige gebruikers van PGP en hun contacten vogelvrij verklaard door deze sleepnetten te gebruiken,” zei Boersma. “De officieren van justitie waren niet bevoegd tot het verkrijgen van al die berichten. De rechtshulpverzoeken aan Costa Rica en Canada zijn onrechtmatig gedaan. Wat het OM thuis niet mag, mag het ook in het buitenland niet.”

‘Canada en Costa Rica misleid’

De autoriteiten van Canada en Costa Rica zijn volgens Boersma bovendien opzettelijk ‘misleid’ in de rechtshulpverzoeken waarmee Nederland om de PGP-data vroeg. Zo zouden zwaardere verdenkingen zijn aangevoerd dan het witwassen waar de strafzaken om draaiden waarin de PGP-data aanvankelijk werden opgevraagd. Toen de miljoenen PGP-berichten eenmaal binnen waren, zijn aan de hand daarvan tal van andere strafzaken opgestart, zoals liquidatiezaken waarin verdachten zware straffen kregen, waaronder levenslang. In Marengo spelen de PGP-berichten als gezegd ook een sleutelrol in het bewijs.

“Een patroon van misleiding tekent zich helder af. We zien dat ook terug in rechtshulpverzoeken aan Suriname en Dubai (waar de broers Mao en Mario R. en Risdouan Taghi zijn aangehouden).”

Het pleidooi gaat maandag verder.