Advocaten staken om betaalbare rechtshulp

De actie, met onder meer een demonstratie voor de rechtbank in Amsterdam, is een reactie op plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om de stijgende kosten van de rechtshulp te beteugelen.



Dekker wil onder meer een onafhankelijke instantie, die moet gaan beoordelen of gesubsidieerde rechtsbijstand nodig is. Hij vindt dat mensen veel te vaak naar de rechter stappen.



Overheidstaak

Deze maatregel valt slecht bij advocaten, die erop wijzen dat in de meeste zaken de overheid zelf de tegenpartij is. Daarnaast wijzen advocaten erop dat rechtsbescherming een overheidstaak is. De minister wil dit grondrecht uitbesteden aan commerciële partijen.



De advocaten vinden ook dat de vergoedingen voor advocaten in zogeheten toevoegingszaken (pro Deo) veel te laag zijn.



Woensdag kondigde ook één van de meest vooraanstaande strafrechtkantoren aan te weigeren nog langer verdachten bij te staan als de staat dat in langer slepende processen niet langer wil betalen. De actie wordt aangevoerd door Sander Janssen, onder meer advocaat van Willem Holleeder en prominente Marokkaans-Nederlandse criminelen.