Advocaten ‘Sous’ en ‘Freaks’ willen vrijspraak

Liquidatieverdachten Zakaria Z. en Abderrahmane el B. voor de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

Volgens raadslieden Annemarie van der Velden en Irene Stas staat absoluut niet vast dat ‘Sous’ el B. de enige gebruiker was van de versleutelde PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy) waarmee cruciale berichten zijn verstuurd in de aanloop naar de mislukte aanslag op crimineel Nouredine ‘Hitler’ A., op 3 april 2016 op de Burgemeester Vening Meineszlaan in Amsterdam-Slotermeer.

Zoals hun cliënt al omstandig had betoogd, hebben veel meer Marokkanen de bijnamen ‘Sous’ of ‘Soes’, ‘Soesie’ of varianten daarop – waaronder het gewraakte emailadres in toestellen van vrienden stond opgeslagen.

‘Sous’ is immers de bijnaam van alle Marokkanen uit het Souss-gebied ten zuiden van het Atlasgebergte.

Bovendien werd met het aan El B. toegerekende toestel ook gecommuniceerd in het Berbers, terwijl El B. ‘die taal niet machtig is’.

De peperdure PGP-toestellen rouleerden volgens El B. en zijn advocaten voortdurend door zijn vriendengroep, dus het kan heel goed zijn dat een andere gebruiker die berichten stuurde waaruit justitie opmaakt dat El B. het doelwit voor de aanslag had geobserveerd.

Dat hij niet wil zeggen wie de andere gebruikers kunnen zijn geweest, vinden Van der Velden en Stas logisch aangezien op El B. in 2016 al een moordaanslag was gepleegd en vorig jaar nog een granaat ontplofte voor de Diemense flat waar zijn ouders, broertje en zusje wonen.

El B. heeft in een emotioneel verhoor bij de onderzoeksrechter en op de zittingen deze week steeds herhaald dat hij ‘in een wereld terecht is gekomen waarin mensen elkaar naar het leven staan’ en waarin het levensgevaarlijk is namen te noemen. (“Ik weet het niet meer. Dit is onmenselijk.”)

Evenmin staat volgens hem en zijn advocaten vast dat El B. ‘een substantiële bijdrage’ heeft geleverd aan de voorbereidingen van een verijdelde moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Mustafa el J., die op 1 juni 2017 had moeten worden geliquideerd in Almere. Vijf weken voor die aanslag verdween hij al uit beeld.

Automatisch wapen

Het ontbreekt volgens de raadslieden ook aan een fundament onder de verdenking dat El B. in de BMW zat van waaruit op 1 november 2014 de in Amsterdam actieve crimineel Chahid Yakhlaf zeker 31 keer werd beschoten met een automatisch wapen.

Hij vertelt in geuren en kleuren over de aanslag in een 2,5 jaar later heimelijk opgenomen gesprek, maar dat was stoerdoenerij. Verder is er geen bewijs.

Áls de rechtbank El B. straft, moet die mild zijn en zeker niet de 25 jaar opleggen waarom het Openbaar Ministerie vraagt. El B. heeft die aanslagen op hemzelf en zijn familie moeten verduren en meerdere goede vrienden zijn ‘op gruwelijke wijze’ vermoord.

Ook advocaat Tom van Assendelft de Coningh van Zakaria Z. wil vrijspraak. Ook Z. zwijgt omdat ‘aan verklaren in het milieu grote risico’s zijn verbonden’. De PGP-berichten waaruit justitie destilleert dat Z. op de scooter zat van waar af Nouredine A. werd beschoten, zijn onrechtmatig in handen van justitie gekomen. Bovendien is niet uit te sluiten dat de berichten waren te manipuleren.

Getuigen gaven maar vage signalementen van de mannen op de motor en sporen die aan Z. zijn te linken, ontbreken.

Dat Zakaria Z. de ‘Freaks’ is uit het PGP-berichtenverkeer, staat voor de raadsman niet vast.

Zijn pleidooi had een opmerkelijke uitsmijter. De schutter die de Mercedes metdaarin Nouredine A. onder vuur nam, ‘raakte kant noch wal’. “Ik twijfel ernstig aan de intentie van de schutter daadwerkelijk een dodelijk schot te lossen.” Kortom: de schutter miste opzettelijk, omdat hij de moordopdracht niet had durven teruggeven.