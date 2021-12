Advocaten Saïd Razzouki willen afsplitsing strafzaak van Marengo

In februari 2020 werd Saïd Razzouki in Colombia gearresteerd. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

De 49-jarige Razzouki geldt, naast Ridouan Taghi, als een van de hoofdverdachten in het omvangrijke Marengoproces. Het OM beschouwt hem als de rechterhand van Taghi.

Razzouki was lang voortvluchtig. Op 7 februari vorig jaar werd hij gearresteerd in de Colombiaanse stad Medellín. Begin december werd hij overgebracht naar Nederland. Momenteel zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Dossier van 50.000 pagina’s

De inhoudelijke behandeling van de zaak Marengo is inmiddels al een half jaar onderweg. Maandag was de eerste zitting in de zaak-Razzouki. De verdachte was niet naar de zittingszaal gekomen.

Razzouki heeft twee nieuwe advocaten in de arm genomen, nadat zijn vorige advocaten begin dit jaar hadden aangegeven hem niet langer te verdedigen. Onlangs hebben de nieuwe advocaten het 50.000 pagina’s dikke einddossier ontvangen. Volgens de raadslieden is het ondoenlijk om nu in te springen in de lopende strafzaak. Ook wijzen zij erop dat er 900.000 versleutelde PGP-berichten zijn om door te spitten. “Als we nu non-stop zouden gaan lezen, zouden we 22 weken bezig zijn,” aldus advocaat Mark Dunsbergen.

Daarnaast is het een problematisch om, in de EBI, het dossier door te nemen met Saïd Razzouki. Zijn verdedigingsteam zegt acht maanden nodig te hebben om de achterstand in te halen. “In medio september 2022 zouden wij klaar kunnen zijn om de inhoudelijke behandeling te kunnen starten,” aldus Dunsbergen.

Overlap

Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen afsplitsen van de zaak. Dit omdat Razzouki mede leiding zou hebben gegeven aan de criminele organisatie. Daardoor zijn er nogal wat zaken die elkaar overlappen. “Je kunt niet naast elkaar lopende strafzaken hebben,” aldus een van de officieren van justitie. Daarnaast wees ze erop dat Saïd Razzouki een deel van de vertraging aan zichzelf te wijten heeft. “Hij heeft er alles aan gedaan om uitlevering uit Colombia te voorkomen.”

Volgens het Openbaar Minsterie hebben de advocaten van Saïd Razzouki aan vijf à zes maanden genoeg om het dossier tot zich te nemen. “Wij hopen dat de verdediging zich gerealiseerd zal hebben dat zij bij het aanvaarden van deze zaak op een rijdende trein zijn gestapt.”

Justitie beticht Razzouki ook van betrokkenheid bij drie liquidaties, twee pogingen daartoe en het voorbereiden van een moord. Twee broers van Saïd Razzouki staan eveneens terecht in het Marengoproces.