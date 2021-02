Advocaten Saïd Razzouki leggen verdediging neer

Belangstellenden komen aan bij de extra beveiligde rechtbank De Bunker voor het Marengoproces. Beeld ANP

Advocaat Christian Flokstra bevestigt desgevraagd berichtgeving van nu.nl.

De 48-jarige Saïd Razzouki werd begin vorig jaar aangehouden in de Colombiaanse stad Medellin. Daar wacht hij op dit moment in de gevangenis op zijn uitlevering naar Nederland.

Misdaadblogger

Razzouki wordt ervan verdacht samen met Ridouan Taghi liquidaties te hebben aangestuurd. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij de moord op de Utrechtse Montenegrijn Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht en de moord op misdaadblogger Martin Kok, op 8 december 2016 in Laren. Ook zou Razzouki het moordplan hebben aangestuurd voor de liquidatie van Khalid ‘Imo’ H. in januari 2017 in Utrecht-Overvecht. Die aanslag mislukte. De schutters schoten per ongeluk Hakim Changachi dood.

In het Marengoproces is Razzouki formeel aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie met onderwereldmoorden als oogmerk.

Dossier

Tijdens een van de inleidende zittingen in het Marengoproces beklaagde advocaat Christian Flokstra zich er al eens over dat zijn cliënt zich in de gevangenis Colombia niet kon voorbereiden. Zo had Razzouki in zijn cel geen beschikking over het strafdossier.

Nu.nl meldt dat Razzouki dinsdag geweigerd zou hebben om uit zijn cel te komen om te worden gehoord via een videoverbinding. De reden voor de weigering zou zijn dat de Colombiaanse advocaat van R. niet aanwezig was bij het verhoor.

In hoeverre deze perikelen hebben meegespeeld bij de beslissing om de verdediging van Razzouki neer te leggen kan Christian Flokstra niet zeggen. “Omwille van mijn geheimhoudingsplicht als advocaat ga ik niet in op de reden van de breuk.”