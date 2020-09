Advocaten: ‘Moreno B. lijkt in niets op signalement schutter Derk Wiersum’

‘Totaal niet betrokken’



Moreno B. maakte zeer beknopt gebruik van zijn recht op het laatste woord. “Ik heb meneer Wiersum helemaal niet vermoord. Ik ben totaal niet betrokken bij dit.”

Giërmo B. beklaagde zich dat hij al bijna een jaar in voorarrest zit op een verdenking van een moord waarbij hij ‘totaal niet betrokken’ is. “Het blijft maar doorgaan. Op wat? Op dna in een auto die bij me is aangetroffen? Hier moet een eind aan gemaakt worden.” Ook de media moeten ophouden onwaarheden te verspreiden, stelde hij.

Anouar Taghi, die met zijn bende de gestolen auto’s zou hebben geleverd die bij de moord zijn gebruikt, was zoals altijd strak in het pak gestoken. Hij hield opnieuw een uitvoerig pleidooi waarin hij stelde onschuldig te zijn.