Advocaten: mogelijk ontlastend bewijs in liquidatiezaak Jaïr Wessels

De politie in Breukelen op 7 juli 2017 na het schietincident waarbij Jaïr Wessels om het leven kwam. Beeld Michiel van Beers

Dertiger Patrick S. werd in juli vorig jaar in het grote liquidatieproces Eris veroordeeld tot 12 jaar en 6 maanden cel voor betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse crimineel Jaïr ‘Jay’ Wessels. De liquidatie vond plaats op 7 juli 2017 op een parkeerplaats bij treinstation Breukelen.

Volgens de kroongetuige in het proces Eris had Wessels twee dagen daarvoor, op 5 juli 2017, al om het leven gebracht moeten worden. Die dag zou Patrick S. het latere slachtoffer hebben opgepikt op het station in Breukelen met een Renault Kangoo. Ze zouden samen een waterscooter gaan kopen. Vervolgens reden ze onder meer naar een woonwagenkamp in Utrecht en naar Rotterdam waarna ze weer terug zouden zijn gegaan naar Breukelen.

Wel of geen tweede voertuig

Patrick S. zou vervolgens met een PGP-telefoon het liquidatieteam op de hoogte hebben gehouden, zo stelde de rechtbank. Daarbij ging de rechtbank er aanvankelijk vanuit dat er geen tweede voertuig was geweest dat een vergelijkbare route aflegde als de Renault Kangoo waarin Patrick S. en Jaïr Wessels zaten.

Inmiddels dient het Erisproces in hoger beroep. Uit een onlangs toegevoegde aanvulling op het dossier blijkt dat er mogelijk wél sprake was van een tweede auto. De informatie over de tweede auto is afkomstig uit een witwasonderzoek naar de criminele erfenis van Wessels. Het zou gaan om een huurauto van Sixt die bestuurd werd door twee mensen uit de omgeving van Jaïr Wessels. De auto bevond zich op drie momenten in de omgeving van het voertuig waarin Wessels en Patrick S. reden.

Relevant

Het is juridische haarkloverij, maar aangezien het vonnis van de rechtbank voor een belangrijk deel is gebaseerd op de stelling dat er geen tweede auto was, is de nieuwe informatie mogelijk wel relevant. Het biedt ruimte voor het alternatieve scenario dat de Kangoo waarin Wessels en Patrick S. reden mogelijk gevolgd werd door derden.

Daarnaast hebben Niels van Schaik en Yassine Bouchikhi, de advocaten van Patrick S., er bij een eerdere zitting in het hoger beroep op gewezen dat de PGP-telefoon die hun cliënt gebruikte (van provider No.1. BC) niet kon communiceren met de provider die de aanstuurder van de liquidatie gebruikte (provider Sky ECC). Daar heeft het OM tegenover gezet dat Patrick S. ook indirect kan hebben doorgegeven waar Jaïr Wessels zich bevond.

Justitie verzette zich tegen de suggestie dat het ontlastende bewijs ten aanzien van Patrick S. opzettelijk buiten het dossier is gehouden. “Dat is een suggestie die wij heel ver van ons werpen,” aldus een van de officieren.

De advocaten van Patrick S. hebben het Hof gevraagd om hun cliënt op vrije voeten te stellen. S. zelf wilde geen antwoord geven op vragen van het Gerechtshof.