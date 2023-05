Advocaten Marengoproces stoppen met kroongetuigenzaken en ‘luiden de alarmklok’

Advocaten Nico Meijering (links) en Christian Flokstra komen aan bij de rechtbank voor de voortzetting van de strafzaak Marengo. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De rechtbank in het Marengoproces besprak de recente aanhouding van Inez Weski niet, maar de raadslieden van Mohamed Razzouki, tegen wie levenslang is geëist, stonden er maandag uitgebreid bij stil. Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra zien de arrestatie van de advocaat van Ridouan Taghi en de broers Mao en Mario R. als een voorbeeld van de verharding in het strafproces Marengo. De advocaten van Razzouki zien een ‘nieuwe realiteit’ sinds de start van het proces in 2017. Volgens hen zijn de spotlights ook vol op de advocatuur gezet.

De raadslieden doelden er onder meer op dat advocaten Meijering en Leon van Kleef op verzoek van de Nederlandse autoriteiten geschaduwd werden tot in Dubai. Bovendien wezen ze op de beschuldigingen door het Openbaar Ministerie dat raadslieden, ook van hun kantoor, geheime processtukken naar het criminele milieu hadden doorgespeeld. Flokstra: “Daar kijken wij niet van weg en dat hebben wij ook niet gedaan tijdens het daaropvolgende dekenonderzoek dat ons geheel vrijpleitte, maar wel tot verandering leidde in de wijze waarop wij sindsdien ons vak uitoefenen.”

Ook refereerden ze aan de veroordeling van Youssef Taghi, de neef en advocaat van Ridouan Taghi die in januari werd veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor zijn rol als ‘boodschappenjongen’.

‘Gitzwarte bladzijde’

Over de recente arrestatie van Inez Weski zei Meijering: “Het voelt ongemakkelijk door te gaan nu onze gewaardeerde collega Inez Weski vastzit.” Volgens de advocaten brengt de nieuwe realiteit niet alleen grote belangen met zich mee maar ook grote risico’s. Flokstra: “Dat is onze grote zorg en daarover luiden wij de alarmklok.”

De aanhouding van Weski, die sinds 21 april in de cel zit, is weer ‘een gitzwarte bladzijde’ in Marengo. Flokstra: “Net als de andere gitzwarte bladzijden in Marengo raakt ook deze bladzijde de samenleving, rechtsstaat, de strafrechtspleging, dit strafproces en bovenal ook de strafadvocatuur. Of nog concreter: het raakt de strafrechtadvocaat nu en in de toekomst in zijn functioneren en daarmee in zijn rechtstatelijke functie en taak, juist in zaken zoals Marengo. Dat baart zorgen.”

De advocaten refereerden aan de inzet van kroongetuige Nabil B. in 2017. “Een kroongetuige die men niet kent en die verklaart over een circuit dat men niet kent.” Daarbij verwijten Meijering en Flokstra het OM oogkleppen te hebben opgehad en ‘in een tunnel te blijven’. Flokstra: “Alles was geoorloofd.”

Verharding

De verhoudingen tussen het Openbaar Ministerie en de strafrechtadvocatuur zijn ‘totaal uit het lood geslagen’, betoogden de advocaten. “Hoe heftiger de gepleegde strafbare feiten, hoe groter de belangen, hoe verder de opsporingsmiddelen zich uitstrekken over samenleving, burger en verdachte en hoe harder de overheid uiteindelijk op allerlei vlakken optreedt en zeker niet altijd onterecht,” zei Flokstra.

“Dit nog los van de vraag of verharding aan de ene kant niet leidt tot verharding aan de andere kant en zo door, en door, en door. Het betekent echter hoe dan ook dat de kerntaak en functie van de strafrechtadvocaat steeds moeilijker worden. Dat de equality of arms steeds verder onder druk komt te staan. Dat de noodzakelijke bufferfunctie steeds lastiger te vervullen is.”

De advocaten spraken hun zorg uit dat het Openbaar Ministerie ‘stoïcijns’ door wil gaan met de kroongetuigenregeling. “Het is zo dus niet langer werkbaar. Niet in dit soort zaken als Marengo, met de inzet van een kroongetuige en alle excessen die daaruit voortvloeien.”

Mohamed Razzouki in laatste woord: ‘OM houdt kroongetuige hand boven hoofd’ In zijn laatste woord herhaalde Mohamed Razzouki dat hij niets met liquidaties te maken heeft gehad. “In dit proces ben ik vanaf het begin niet eerlijk behandeld door het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft te allen tijde in mijn ogen opgetreden als advocaat van de kroongetuige. Ze halen alle obstakels bij hem uit de weg,” zei Razzouki. “De officieren van justitie zouden, als magistraten, alle verdachten eerlijk moeten behandelen, in plaats van de kroongetuige de hand boven het hoofd te houden.” Nabil B. gebruikt zijn gewezen beste vriend Razzouki in diens ogen ‘als een brug om een deal met justitie te sluiten en miljoenen op te strijken’. “Meestal zegt het OM als ik iets zeg, dat het niet klopt, maar dat de kroongetuige de waarheid spreekt. Onder valse argumenten ben ik ook vier jaar in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) gezet. Nu ben ik daar ineens uit geplaatst omdat ik niet meer gevaarlijk zou zijn. Ik zie het als onderdrukking.” Het OM heeft Razzouki ‘altijd tegengewerkt, met alles’. “Ik hoop dat uw rechtbank wél objectief en eerlijk is, en naar de feiten kijkt. Een levenslange eis, voor wat? Het OM wil mij bij zaken betrekken waarmee ik niks te maken heb.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: