Advocaten kunnen nu ook vanaf eigen werkplek berichten doorzoeken over zware misdrijven

Advocaten kunnen nu via een VPN-verbinding zelf inloggen op Hansken, de superzoekmachine waarmee het OM miljoenen berichten en andere data doorzoekt. Beeld Rosa Snijders

Jarenlang worstelden advocaten in belangrijke strafzaken – over bijvoorbeeld liquidaties en drugshandel – met de toegang tot het onderlinge berichtenverkeer dat aanklagers tegen hun cliënten inbrengen. Vaak golden en gelden de talloze onderlinge berichten als de bodem onder het bewijs, maar de raadslieden kregen daarin veel moeizamer inzicht dan de opsporingsdiensten.

Ze moesten op bezoek bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag om de cryptocommunicatie met de geavanceerde digitale zoekmachine Hansken te doorzoeken, begeleid door een medewerker van het NFI én iemand van het Openbaar Ministerie of de rechtbank, of ze kregen zeer omvangrijke Excel- of pdf-bestanden.

De term ‘onwerkbaar’ viel in strafprocessen voortdurend.

Veilige VPN-verbinding

De afgelopen twee jaar heeft het NFI samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een methode ontwikkeld waarmee advocaten via een VPN-verbinding kunnen inloggen op de zoekmachine Hansken, om de set aan telecomdata te doorzoeken waarvan de onderzoeksrechter heeft bepaald dat die voor hun specifieke strafproces van belang is.

Na een geslaagde proef kunnen advocaten in zo’n honderd strafzaken vanaf nu op afstand zoeken. Dat scheelt reistijd en ergernis, maar moet ook de kwaliteit van de verdediging van hun cliënten ten goede komen.

“Zij zetten via VPN een veilige verbinding op met ons hier in het NFI, waarna ze dan de browser naar Hansken kunnen openen en zelf alle ruwe data in hun zaak kunnen doorzoeken. Dat kan vanaf nu op momenten die ze zelf kiezen en zolang als ze willen. De data zijn 24 uur per etmaal beschikbaar,” zegt digitaal forensisch specialist Harm van Beek van het NFI. “We hebben een pilot van drie maanden gedraaid met vijf advocaten in verschillende zaken en over het algemeen zijn de reacties heel positief.”

Neergehaalde servers

Voor zover bekend is Nederland het eerste land in Europa dat het advocaten mogelijk maakt de in beslag genomen cryptocommunicatie van afstand te doorzoeken. Het gaat steeds om datasets die met instemming van de onderzoeksrechter zijn geselecteerd uit de honderden miljoenen berichten tussen criminelen die de laatste jaren zijn onderschept en ontsleuteld. Ze komen uit de neergehaalde computerservers van Ennetcom, PGP Safe en EncroChat. In de toekomst moet daar de enorme hoeveelheid berichten uit de servers van SkyECC nog bij komen. De advocaten krijgen alleen inzage, en mogen de berichten niet printen, downloaden of fotograferen.

“Het Openbaar Ministerie heeft met de Orde van Advocaten afspraken gemaakt over hoe advocaten hiermee omgaan,” zegt Van Beek. “Daar is veel over gesproken. In principe is het wel mogelijk dat de advocaat met de laptop samen met de cliënt de berichten bekijkt in de rechtszaal of in de penitentiaire inrichting, als de verbinding goed is en de inrichting het toestaat.”

Vertrouwen

Van Beek heeft alle vertrouwen dat de verbinding met het NFI veilig is. “VPN-verbindingen worden wereldwijd met succes gebruikt en de deskundigen van alle betrokken instanties hebben hier uitvoerig naar gekeken.”

De komende 3 jaar hopen alle partijen te ondervinden hoe goed de nieuwe methode werkt. Van Beek: “Dit is een grote stap voorwaarts. Zelf zit ik ook veel in het buitenland, en dit wordt naar mijn weten nergens zo gedaan.”

‘Absoluut positief’ Advocaat Desiree de Jonge probeerde de nieuwe methode uit in het grote Amsterdamse strafproces 13Maracane over voorbereidingen voor liquidaties. Ook in die zaak speelde onderling berichtenverkeer de sleutelrol. “Het was absoluut een positieve ervaring,” zegt De Jonge. “Met zoekmachine Hansken op afstand, heb ik echt kunnen ervaren hoe fijn het is vanaf je eigen werkplek onderzoek te kunnen doen in de data, met al je dossierstukken bij de hand en op de momenten waarop het nodig is.” De Jonge kreeg toegang in de laatste fase van het strafproces. “Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak en in de voorbereiding van mijn pleidooi heb ik er veel aan gehad,” zegt de advocaat. “Die Excelbestanden die we eerder kregen, waren alleen al door de omvang onwerkbaar. Ze zijn soms zo groot dat je laptop meteen crasht. Die zoekmachine Hansken heeft heel handige tools om mee te zoeken. Het geeft goed overzicht van de beschikbare data en biedt alle opties die er ook zijn bij een bezoek aan het NFI.” Net zoals andere advocaten en de Orde vindt De Jonge het wel van belang dat de vertrouwelijkheid van het zoeken gewaarborgd blijft. “Niemand moet kunnen zien waar je op zoekt, en welke notities je maakt, natuurlijk.”

Beroemde olifant De inmiddels befaamde zoekmachine Hansken is vernoemd naar de beroemde olifant die in de zeventiende eeuw de wereld over ging en door schilders en tekenaars werd vereeuwigd, onder wie Rembrandt.

