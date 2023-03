Advocaten kroongetuige Nabil B. eisen vertrek OM-baas Gerrit van der Burg

Gerrit van der Burg, topman van het OM. De advocaten van kroongetuige Nabil B. eisen zijn vertrek. Beeld ANP / Robin Utrecht

Dat hebben de twee advocaten donderdag bekendgemaakt in een persverklaring. Woensdag haalden de twee raadsmannen van Nabil B., kroongetuige in het Marengoproces, tijdens een persconferentie ook al hard uit naar het Openbaar Ministerie.

Met hun persverklaring reageren de twee advocaten op de reactie van het Openbaar Ministerie op het woensdag verschenen rapport van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV). In dat rapport concludeert de OVV dat de overheid ernstig is tekortgeschoten bij de beveiliging van advocaat Derk Wiersum, Peter R. de Vries en Reduan, de broer van kroongetuige Nabil B.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, reageerde woensdag in de media op het rapport. In een interview met het televisieprogramma Nieuwsuur stelde hij in het rapport geen reden te zien om op te stappen. Ook andere OM’ers die betrokken waren bij het stelsel Bewaken en Beveiligen, hoeven wat Van der Burg betreft niet op te stappen.

‘OM geeft slachtoffers trap na’

Advocaten Schouten en De Jong verwijten Van der Burg ‘arrogantie’. “Met haar reactie toont het OM dat men de OVV en haar rapport niet serieus neemt,” aldus de advocaten. “Door deze reactie worden slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen gewoonweg geschoffeerd en krijgen zij van het OM een keiharde trap na. Los daarvan is de reactie totaal losgezongen van de rauwe realiteit die in het OVV rapport tot in detail wordt ontleed en zichtbaar gemaakt.”

Volgens Schouten en De Jong kan het rapport niet zonder gevolgen blijven. “Het besef dat handelen, maar ook nalaten door een individu consequenties heeft, moet er kennelijk worden ingehamerd, maar is essentieel voor verbeteringen in de toekomst.”

‘Staan verbetering in de weg’

Naast het vertrek van Gerrit van der Burg vinden de advocaten dat ook de hoofdofficier van het Landelijk Parket, de hoofdofficier van het arrondissement Midden Nederland en de maatregeladviseurs die verantwoordelijk waren voor de familie van de kroongetuige en Peter R. de Vries, moeten opstappen.

“Met hun houding demonstreren zij dat zij aan verbetering in de weg staan en dus geen deel van de oplossing zijn, maar onderdeel van het probleem,” aldus de advocaten.

