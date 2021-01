Advocaten in zaak Marengo willen veel meer duidelijkheid over observaties in Dubai

Advocaten Christian Flokstra en Juriaan de Vries komen aan bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

Om meer zicht te krijgen op de gebeurtenissen zouden de betrokken rechercheurs, de liaison en twee leidinggevenden van de politie in Dubai gehoord moeten worden.

In de jacht op de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi werden de advocaten in juni 2019 gevolgd op Schiphol en in Dubai. Dit gebeurde op basis van een tip aan het Team Criminele Inlichtingen van de politie (TCI) Daarin werd gesteld werd dat ‘de advocaat van Dino Soerel’ tijdens een reis naar Dubai ‘hoogstwaarschijnlijk’ een ontmoeting zou hebben met Taghi. Daarmee werd Nico Meijering bedoeld.

Passagiersgegevens

In zijn pleidooi vroeg Christian Flokstra zich af of de oorsprong van de TCI-tip over de reis naar Dubai wellicht in de passagiersgegevens van de luchthaven Schiphol zou liggen. “Het heeft er alle schijn van dat het feit dat Meijering een raadsman is in het Marengo-proces in combinatie met vluchtgegevens vervolgens is witgewassen en van een alibi is voorzien via de TCI.”

Daarnaast vroeg hij zich af waarop de zinsnede dat Meijering ‘hoogstwaarschijnlijk’ een ontmoeting met Ridouan Taghi zou hebben, precies gebaseerd was.

De ontmoeting met Taghi vond niet plaats. Wel zagen observanten dat Meijering en Van Kleef op 21 juni om half drie ‘s middags in de lobby van een hotel in Dubai een bijeenkomst hadden met twee mannen. Een van hen was de Amsterdamse crimineel Khalid J.: een cliënt van Leon van Kleef. J. Hij was samen met een onbekend gebleven persoon met een pet en een bril naar de afspraak gekomen.

Uiterlijke overeenkomsten

Omdat deze onbekende persoon volgens een Nederlandse politieman ‘qua uiterlijk overeenkomsten vertoonde met Ridouan Taghi’, werd aan de politie in Dubai verzocht hem aan te houden. Omdat de politie er niet van overtuigd was dat het om Ridouan Taghi ging, is de onbekend gebleven man die dag niet aangehouden.

“En vervolgens is er helemaal niets meer vanuit Dubai bekend geworden en iedereen vindt het best? Ondanks de door het OM geschetste enorme belangen die hebben geleid tot deze inzet in Dubai?” aldus Flokstra. “Dat is ongeloofwaardig.”