Advocaten: ‘Hotelfamilie Shi onterecht neergezet als criminele organisatie’

Oudste broer Changkun Shi (49) en zijn advocaat Marcel van Gessel betreden de rechtszaal met blauwe kratten vol stukken die volgens hen onderbouwen wat vooral Van Gessel ruim anderhalve dag lang zal betogen. De strafzaak 13Offside tegen zijn cliënt en diens familie, tegen wie de officieren van justitie 74 maanden cel hebben geëist, is volgens hem gebouwd op drijfzand, opgeblazen en het gevolg van ‘tunnelvisie’.

Het onderzoeksteam zou geen oog hebben gehad voor al wat afleidde van de gedachte dat de Shi’s een criminele organisatie vormden. Daarbinnen zou op grote schaal en langdurig vele miljoenen zijn witgewasen, mensen en geld zijn gesmokkeld, valsheid in geschrifte zijn gepleegd, instanties opgelicht en arbeiders zijn uitgebuit.

Ondermijning

Ook de advocaten van broer Changyun (46 jaar, strafeis 80 maanden) en zus Jinhua (50 jaar, strafeis 57 maanden) plus enkele medeverdachten veegden de vloer aan met misschien wel het grootste onderzoek dat de Amsterdamse opsporingsdiensten recent deden naar ‘ondermijning’: de inmenging van de onderwereld in de bovenwereld.

Belangrijk bewijs is volgens Van Gessel onrechtmatig in beslag genomen in kantoren van de familie tijdens invallen op 30 juli 2012. Changyun Shi werd toen verdacht van betrokkenheid bij een ontvoering van een concurrent. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 1,5 jaar cel, een straf waartegen hoger beroep loopt.

Ontluisterend

Hoewel het parallelle onderzoek naar malversaties door de familie Shi tot dan nog ‘ontluisterend’ weinig had opgeleverd, namen de onderzoekers in de ontvoeringszaak een heleboel administratie in beslag. Die werd later tegen e hele familie gebruikt in juist dat onderzoek.

Met die ‘onrechtmatig’ in beslag genomen papierbergen als basis, is vervolgens een groot aantal bevoegdheden ingezet, zoals observaties en afluisteroperaties. Vanwege dat ‘ernstige vormverzuim’ moet de rechtbank de vruchten van veel onderzoek van het bewijs uitsluiten, vinden Van Gessel en zijn cliënt.

Valse papieren

Dat de familie illegaal Chinezen naar Nederland haalde, met valse papieren, werpt de familie verre van zich. Van uitbuiting en oplichting van bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst zou geen sprake zijn.

“Mijn cliënt herkent zich als werkgever absoluut niet in het geschetste beeld van iemand die werknemers uitbuit,” stelt Van Gessel. “Als sprake is van arbeidsuitbuiting en mensensmokkel in relatie tot Chinezen, denkt iedereen altijd aan Chinezen in containers in Dover of de zaak waarin uitgebuite werknemers zouden zijn vastgebonden. In deze zaak is alles zó ongelooflijk anders.”

De werknemers uit China waren vrijwillig naar Nederland gekomen, hadden normale werktijden en mochten hun eigen leven inrichten. Ze noemden hun baas ‘erg aardig’. Van Gessel: “Op de schaal van uitbuiting zit deze zaak helemaal bij de 0, niet bij de 10.” Juist Changkun Shi werkt achttien uur per dag, zei zijn advocaat. “Ongelooflijk.”

Vrijspraak

De rest van de familie had met de medewerkers vrijwel niets te maken. Van Gessel vraagt vrijspraak voor de arbeidsuitbuiting en valsheid in geschrifte.

Dat de familie enorme nepleningen aanging waarbij de geldverstrekkers-op-papier soms nietsvermoedende analfabeten waren, klopt volgens de advocaten niet. Het is niet waar dat de Shi’s middels ‘geldrondjes’ via Luxemburg, Zwitserland en China hun eigen criminele vermogen ‘wit’ terug leenden. Leenovereenkomsten waren gewoon rechtmatig ondertekend. “China is een gigantisch rijk land met gigantisch veel geld dat zich bij particulieren bevindt,” aldus Van Gessel.

Eén voor één hielden de advocaten stukken tegen het licht waarvan justitie volgens hen ten onrechte stelt dat die vals zijn opgemaakt, zoals vermogensverklaringen.

Extreem lang

Dat de strafzaak extreem lang heeft gesleept, is zeker niet alleen de schuld van de verdediging, die onder meer in China getuigen wilde verhoren. De rechtbank moet de ‘bijzonder forse’ overschrijding van de redelijke procesduur in het voordeel van de verdachten meewegen, vinden de raadslieden.

De familie is al zwaar benadeeld door alle publiciteit rond de zaak en huisbankiers die banden verbraken.

De rechtbank doet op 19 juli uitspraak.