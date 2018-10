Advocaten Holleeder 'verheugd' met uitspraken over Astrid

Advocaat Rijser stelt dinsdag in een interview met Het Parool dat de sleutelgetuige liegt in de liquidatiezaak tegen haar broer. Rijser was kantoorgenoot van Astrid Holleeder en raadsman van 'anonieme bedreigde getuige' Thomas van der Bijl tegen Holleeder.



In gesprek met ANP zegt Malewicz dat het "plezierig is dat het verhaal zoals wij het de gehele tijd al brengen, dat Astrid liegt over de onderlinge verhoudingen, wordt ondersteund. En het is extra plezierig dat het uit onverdachte hoek komt, want Jos Rijser is voor zover wij weten niet iemand die Willem Holleeder hoog heeft zitten."



Of het stuk in Het Parool een vervolg in het strafproces moet krijgen, kan Janssen nog niet zeggen. "Het is nog vers. We gaan rustig kijken of we hier iets mee kunnen."



