Advocaten Holleeder richten pijlen op zussen en ex

Gedraai

"Het Openbaar Ministerie geeft met grote stelligheid precies een tegenovergestelde visie op precies hetzelfde feitencomplex," zegt Janssen.



Een belangrijke ooggetuige van de moord op Cor van Hout in 2003 die justitie eerst betrouwbaar vond, werd in hoger beroep van de liquidatiezaak Passage afgeserveerd omdat die Ros van betrokkenheid bij die liquidatie beschuldigde.



Alex de B., die in de zomer van 2006 vertelde hoe Fred Ros hem had geworven om de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl te liquideren en hem zwaar onder druk had gezet, werd eerst als betrouwbare getuige gebruikt en in een getuigenbeschermingsprogramma geplaatst. In hoger beroep zeiden de aanklagers dat De B. zich schromelijk moet hebben vergist, Ros verkeerd had begrepen of de waarheid bewust had verdraaid.



Janssen: "U kunt zich voorstellen dat wij als advocaten blij zijn met dit soort gedraai van het Openbaar Ministerie. Het toont haarfijn aan hoe het Openbaar Ministerie omspringt met getuigen die wél en niet in het straatje passen."