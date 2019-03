Advocaten Holleeder: 'PTSS kan oorzaak verklaringen Astrid en Sonja zijn'

In een hoge versnelling was Janssen, advocaat van Willem Holleeder, een slordige drie uur bezig met het ontmantelen van de zo veelbesproken verklaringen van Holleeders toen het tijd was voor zijn bommetje.



Hij had weer velerlei narigheid en helse kopzorgen beschreven die de zussen parten zouden hebben gespeeld in het begin van het millennium. In hun ingewikkelde, beklemmende levens was steeds een heleboel tegelijkertijd aan de hand en zeker advocaat Astrid zakte met haar ene been in de onderwereld en haar andere in de bovenwereld steeds dieper in een spagaat. Gekmakend moet dat zijn geweest.



Gebroken

Nu wilde Janssen de zussen natuurlijk niet gek noemen, maar... "Ik sluit niet uit dat er op enig moment iets is gebroken in Astrid, waardoor ze uiteindelijk haar verklaringen tegen Holleeder is gaan afleggen," zei Janssen. "Een kenmerk van een posttraumatische stressstoornis door een ellendige jeugd en het van heel dichtbij meemaken van liquidaties van dierbaren - zoals de moord op Cor van Hout, vader van Sonja's kinderen - is dat je geheugen verstoord raakt en je anderen de schuld gaat geven van dingen die je hebt meegemaakt."



Heeft Astrid niet zelf in haar boek Judas beschreven hoe ze 'leed aan alle stereotype aandoeningen die je aan zo'n jeugd kan overhouden'? "Over wat ik nu zeg zal wel gedoe komen, maar de diagnose PTSS ligt hier voor de hand. Ik wil Astrid niet als gestoord wegzetten of zeggen dat ze niet spoort, maar die opeenstapeling van stress en spanning in haar leven, zoals ze die zelf beschrijft, kan je visie op de werkelijkheid vertroebelen."



De raadsman was op dreef. "Is ze totaal onthecht van de realiteit? Nee, dat zeg ik niet. Daarvoor zou meer onderzoek nodig zijn. Maar ik denk dat zij zaken anders ervaart en nu écht denkt dat Willem Holleeder achter de moord op Cor van Hout zit. Dat ze écht denkt dat ze gevaar loopt."



Sonja

Voor Sonja geldt in hoofdlijnen hetzelfde, had Janssen bedacht bij het schrijven aan zijn pleidooi.



Daarbovenop speelt naar Janssens idee de Gordiaanse knoop waarin de zussen waren verwikkeld in de grote witwaszaak rond de criminele erfenis die Sonja had van de vermoorde Van Hout, en die ze samen met Astrid met ingewikkelde toeren uit zicht van de fiscus probeerde te houden.



"Dat liep overal doorheen en dan waren er nog de bedreigingen vanuit het milieu, plus uiteindelijk de woede van Willem over de film die (met instemming van Sonja) werd gemaakt over de ontvoering van Heineken. Alles bij elkaar genomen heeft Astrid gedacht: Willem moet weg. Met al haar overtuigingskracht heeft ze dat idee op Sonja overgebracht."



Strontkar

Astrid heeft vaak voorspeld dat Willem 'een strontkar over haar zou gaan uitrijden', maar of ze déze had zien aankomen? Janssen: "Wat moet de rechtbank hier mee? Ik zal u niet vragen Astrid te laten onderzoeken door een gedragsdeskundige. Dat verzoek zou u nooit toewijzen. Ik vraag u die spaarzame één-op-éénmomenten waarin de zussen zeggen dat Willem hen liquidaties heeft bekend, met grote terughoudendheid tegemoet te treden."



Dinsdag gaat het pleidooi verder met de bespreking van andere 'bijzondere getuigen'.



