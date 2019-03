Advocaten Holleeder: beeld van topcrimineel erin gestampt

De toon waarop media berichtten over hun cliënt Willem Holleeder zou volgens diens advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz 'een goed onderwerp zijn voor een promotieonderzoek'.



Na de Heinekenontvoering in 1983 was Cor van Hout eerst dé grote crimineel en stond Holleeder in zijn schaduw. Dat beeld kantelde pas na het interview dat crimineel John Mieremet in 2002 gaf aan De Telegraaf en een uitspraak in 2004 van een Amsterdamse politiechef, die Holleeder op een symposium 'een sleutelrol in liquidaties' had toegedicht - hetgeen de Volkskrant optekende.



Het Parool berichtte in maart 2006 als eerste over 'de Endstra Tapes': de malafide vastgoedbaron Willem Endstra had in vijftien geheime gesprekken met de geheime dienst van de recherche in (nogal wat) geuren en kleuren verteld hoe hij bij Holleeder in de tang zat en in doodsnood tientallen miljoenen aan Holleeder en diens criminele compagnons Dino Soerel en Stanley Hillis te hebben betaald ('Heineken had een goedkoop rondje'). Oók beweerde hij dat Holleeder 'achter wel 25 liquidaties zat'.