Advocaten Hamid B. en Justin D.: vrijspraak moord of doodslag: pistool ging per ongeluk af

De plek waar Bronnes lichaam werd aangetroffen. Beeld ANP

De officier van justitie had donderdag 10 jaar cel plus tbs met dwangverpleging geëist tegen Hamid B., en 1,5 jaar cel voor zijn vrienden Jahmal N. (21) en Justin D. (22), die Bronnes lichaam samen met B. zouden hebben gedumpt in een sloot in Amsterdam-Geuzenveld.

Hamid B. en ‘Lau’ Bronne waren die nacht rond 01.30 uur allebei stomdronken toen ze in de bestelbus van Justin D. stapten.

‘Hamma’ B. had ruzie met Bronne en wilde hem volgens raadsman Pothast weliswaar bedreigen door zijn wapen door te laden, maar B. wilde hem zeker niet doodschieten. Bronne zou ‘schiet dan, schiet dan’ hebben geroepen. Daarna zou hij volgens Pothast zelf zijn mond over het vuurwapen hebben gedaan. Dat ging af.

In shock

Volgens de advocaat is het niet logisch iemand dood te willen schieten in een bestelbus waarvan je zelf aantoonbaar geregeld gebruik maakt, in een stille nacht tijdens de lockdown, vlak bij een station met camera’s en vlak bij een plek waar je geregeld chillt met vrienden. Het bloed na een schot door het hoofd is niet meer weg te poetsen.

Nadat hij Bronne per ongeluk had doodgeschoten, zegt Hamid B. ‘in shock’ te zijn geraakt, en zou hij nog meer zijn gaan drinken. Zijn vrienden hebben daarna het lichaam weggemaakt in de sloot in Amsterdam-Geuzenveld, wat volgens Pothast ook blijkt uit het gegeven dat hun schoenen nadien smerig waren en die van zijn cliënt schoon.

De verklaringen van de twee anderen – dat Hamid B. het dumpen van het lichaam aanstuurde – zijn volgens de raadsman onbetrouwbaar. De rechters moeten B. volgens Pothast ook geen tbs opleggen, omdat ‘geen van de deskundigen hiertoe heeft geadviseerd’.

Goede jeugdvriend

Advocaat Johan Mühren van Justin D. vroeg eveneens vrijspraak van moord en doodslag, wat in lijn zou zijn met de vrijlating door de rechtbank in november, toen hij en medeverdachte Jahmal N. hadden verteld dat Hamid B. Bronne voor hen totaal onverwacht had doodgeschoten.

Bronne was een goede jeugdvriend met wie Justin D. ‘geen gedoe had’. Dat die nog twee lachgasflessen en 20 euro aan Justin D. moest teruggeven, zou totaal geen reden zijn hem iets aan te doen. Als succesvol lachgashandelaar had hij zo veel van dergelijke vorderingen op klanten. Dat Hamid B. het vuurwapen voor Justin D. bij zich hield, zoals hij zegt, vindt Mühren ‘onaannemelijk’. Justin D. en Jahmal N. spreken volgens de raadsman daarentegen wél de waarheid, en het is ‘onwijs dapper’ dat ze in dit milieu hebben gepraat om de nabestaanden van Bronne niet langer in onzekerheid te laten.

Dat ze Bronnes lichaam in een maar 30 centimeter diepe sloot dumpten, is juridisch geen ‘wegmaken’ van een lijk om het misdrijf te verhullen. De kans dat Bronne zou worden gevonden, was immers ‘100 procent’.