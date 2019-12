Advocaten Gideon G. willen vrijspraak voor liquidatie Vincent Jalink

Vincent Jalink werd op 27 mei 2016 vlakbij zijn huis in Diemen neergeschoten. Beeld ANP

Het petje dat op de vluchtroute van de daders is gevonden, met daarop volgens justitie dna van G. én kruitresten van een schietproces, is gaandeweg de strafzaak vernietigd. Daardoor konden G.’s advocaten Hans Otto den Otter en Erwin Damen in hun visie geen volwassen contra-expertise meer laten doen.

Ten onrechte vernietigd

Justitie meldde pas dat het petje ten onrechte was vernietigd toen de advocaten daarnaar bleven vragen.

“De rechtbank en de verdediging zijn met een kluitje in het riet gestuurd,” zei Damen dinsdagmiddag in het pleidooi. “We hebben geen compleet en deugdelijk onderzoek kunnen doen, hoewel het petje de voornaamste reden was waarom onze cliënt in voorarrest zat terwijl zijn medeverdachten op vrije voeten waren.”

Het petje moet daarom uitgesloten worden van het bewijs.

Volgens Otto den Otter ‘koppelt niets’ G. aan de moordplek. Er zijn getuigen die beschrijvingen van de daders gaven waarin hij niet past. De ontmoeting van verdachten bij station Diemen-Zuid, daags voor de moord, hoeft niets met de liquidatie te maken te hebben.

Allerlei opgevangen berichten en gesprekken tussen verdachten onderling of verdachten en derden die justitie aan de liquidatie koppelt, hoeven daarmee volgens de raadslieden niets te maken te hebben.

Een ‘anonieme bedreigde getuige’ zegt dat de groep verdachten Jalink moest vermoorden omdat hij 1 miljoen euro had aangepakt, maar niet de beloofde cocaïne had geleverd, maar diens relaas levert geen bewijs tegen Gideon G., betoogden de advocaten.