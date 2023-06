Advocaten: gevangenisregime Ridouan Taghi is erop gericht ‘hem zoveel mogelijk leed aan te doen’

Volgens Europese experts komen de huidige maatregelen in de EBI neer op ‘eenzame opsluiting’. Beeld ANP

De raadslieden reageren op een onlangs verschenen rapport van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). In het rapport noemde het antimartelcomité de detentieomstandigheden in de EBI van Vught ‘buitensporig’.

Volgens de Europese experts komen de huidige maatregelen in de EBI neer op ‘eenzame opsluiting’. Dat onderschrijft Taghi’s advocatenteam. Volgens zijn raadslieden is de manier waarop ’s lands beruchtste verdachte momenteel gedetineerd zit in de EBI van Vught ‘een vorm van isolatiefolter’.

Eenpersoonsafdeling

“Er is speciaal voor hem een aparte eenpersoonsafdeling op de EBI gemaakt: de afdeling E1,” weet Sjoerd van Berge Henegouwen, een van Taghi’s drie nieuwe raadsmannen. Die afdeling bestaat volgens de advocaat uit een eenpersoonscel die via een gang van 1,5 meter verbonden is met een zeer kleine recreatieruimte.

“Bij het overbrengen van de ene ruimte naar de andere – dus die anderhalve meter en een beetje – moet onze cliënt geboeid worden. Ook bij alle overige bewegingen buiten zijn cel wordt hij geboeid. Hij mag geen telefonisch contact met zijn minderjarige kinderen hebben en ook niet met zijn moeder.”

“Telefoongesprekken en bezoek met zijn twee zussen worden live meegeluisterd in aanwezigheid van een tolk en een bewaarder, en kunnen ieder moment worden onderbroken. Al deze gesprekken worden opgenomen en uitgewerkt. Het bezoek vindt plaats achter glas. Evenals het bezoek van zijn advocaat. Hij mag geen enkel contact met medegedetineerden hebben.”

Bivakmutsen en bevelen

Daarnaast werd Taghi, daags na de aanhouding van zijn advocatenneef Youssef Taghi in oktober 2021, gedurende twee maanden uitsluitend benaderd door gevangenispersoneel met bivakmutsen op. Er werd in die periode niet met hem gesproken, afgezien van bevelen tijdens veiligheidscontroles.

Volgens de advocaten zijn ‘de maatregelen erop gericht om onze cliënt zoveel mogelijk leed aan te doen’.

De afgelopen tijd voerde Taghi’s detentie-advocaat Thomas van der Horst meerdere procedures over de omstandigheden waaronder van zijn cliënt vast zit. Bij de meeste van die beklagprocedures werd hij in het ongelijk gesteld.

Verregaande maatregelen

Desondanks hebben beklagrechters donderdag aangegeven dat zij afdeling E1 van de EBI zullen bezoeken om met eigen ogen te bekijken hoe Taghi gedetineerd zit.

‘Het is beslist niet zo dat de verdediging niet begrijpt dat bijzondere zaken of bijzondere verdachten soms om verregaande maatregelen vragen. Maar te ver, is ook echt te ver’, aldus Taghi’s advocaten in een persbericht. Ze kondigen aan de Nederlandse uitspraken over Taghi’s detentie-omstandigheden voor te leggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

