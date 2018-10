Advocaten: 'Amsterdam mede schuldig aan fraude'

Ze verwijten de gemeente een gebrek aan controle.



Hoofdverdachte in deze zaak is de inmiddels ontslagen wagenparkbeheerder Chany R. (44) uit Badhoevedorp. Hij zou middels valse facturen voor miljoenen euro's gemeentegeld hebben weggesluisd. De gemeente Amsterdam meldde zelf vorig jaar dat de schade 4,3 miljoen euro bedraagt. Op kosten van de gemeente werden vliegreisjes gemaakt en juwelen en Porsches aangeschaft, meent het Openbaar Ministerie.



Loodsen

'Misschien is er een mate van medeschuld bij de gemeente door te handelen zoals ze deed,'' zei raadsman Marcel van Gessel over het gebrek aan controle bij het stadsdeel. De raadslieden menen dat het gemeentebestuur laakbaar handelde door niet eerder in te grijpen.



De vermeende fraudegelden liepen via de bedrijven van zijn 45-jarige vriendin Rubia B. uit Badhoevedorp, de 52-jarige Attrich H. en de 70-jarige Johan S., beiden uit Amsterdam. De advocaten willen dat 36 getuigen, onder wie veel gemeenteambtenaren, gehoord worden. Zo zijn loodsen niet onderzocht om te zien of bestelde goederen wel of niet geleverd zijn. De officier van justitie vond het niet aannemelijk dat er wel goederen geleverd zijn.



De vier verdachten waren niet op de regiezitting aanwezig. De rechtbank komt over twee weken met een tussenvonnis over de verzoeken van de advocaten.