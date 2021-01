Advocaat: ‘Zie doodsteken Grootfaam los van drillrap en als noodweer’

Rechtbanktekening van Alexio F. voor de rechtbank. Samen met Yamanney A. (L) wordt hij verdacht van het doodsteken van drillrapper Jay-Ronne Grootfaam. Beeld ANP

Dat betoogde advocaat Gerald Roethof van Yammaney A.(21) vrijdag, nadat justitie donderdag twaalf jaar cel tegen zijn cliënt had geëist, en acht jaar cel plus tbs tegen diens medeverdachte Alexio F. (19), die volgens de aanklaagster de fatale messteek toebracht in Grootfaams nek.

Drillrappers

Roethof vreest dat de rechtbank verleid wordt een ferme daad te stellen vanwege de maatschappelijke discussie over drillrappers die elkaar naar het leven staan – met grof messengeweld tot gevolg.

De raadsman vroeg de rechters ‘als professionals de zaak van en enige afstand te bekijken’ en die gewoon ‘op de juridische merites te beoordelen’.

De verdachten kwamen volgens Roethof die vooravond van 3 september 2019 ‘in gemoedelijke sfeer’ aanlopen bij Bijlmerflat Florijn en waren duidelijk niet uit op een confrontatie.

Jay-Ronne Grootfaam kwam ‘als enige agressor’ met ‘een enorm kapmes’ getrokken uit de lift van Florijn. Yammaney A. deinsde terug en trok zijn eigen machete ‘alleen ter afschrikking en verdediging’ tegenover de overmacht van Grootfaam en een groep vrienden. Dat zijn vriend Alexio F. (19) een mes had, en Grootfaam daarmee van achteren zou neersteken, had A. volgens zijn raadsman niet kunnen vermoeden. A. Had twee keer de kans met zijn kapmes op Grootfaam ‘vitale lichaamsdelen’ in te slaan, maar deed dat niet.

‘Overdonderd en getraumatiseerd’

Net zoals Alexio F. Is Yammanney A. door de steekpartij, de dood van Grootfaam en de media-aandacht ‘overdonderd en getraumatiseerd’.

Áls de rechters de verdachten veroordelen, zouden ze rekening moeten houden met A.’s ‘beperkte strafblad, spijt en het gegeven dat zij zichzelf hebben gemeld.

Het Parool beschikt nog niet over het pleidooi voor Alexio A. van zijn advocaat.