Advocaat Youssef Taghi verdacht van uitlokken ‘acuut en ernstig geweld’

In zijn rol als advocaat zou Youssef Taghi berichten van zijn neef Ridouan hebben doorgegeven aan de buitenwereld. Daardoor had Ridouan Taghi, vanuit de Extra Beveiligde Inrichting, een half jaar lang een open lijn met de buitenwereld.

Volgens het Openbaar Ministerie gingen de berichten mogelijk over ‘het voortzetten van criminele handelingen. Ook bestond er een mogelijk acute dreiging dat zwaar geweld toegepast gaat worden met levensgevaar voor anderen.’

Verdacht van harddrugshandel

Verder wordt Youssef Taghi verdacht van ‘betrokkenheid bij harddrugshandel op grote schaal, witwassen en van deelneming aan een criminele organisatie die gericht is op het plegen van strafbare feiten.’

Youssef Taghi werd op 8 oktober aangehouden toen hij, in zijn hoedanigheid als raadsman, op bezoek was bij zijn neef Ridouan Taghi. Direct na de aanhouding vonden er doorzoekingen plaats in de woning en het kantoor van de advocaat. Daarbij werden onder andere een iPad en notitieblokken in beslag genomen.

Daarop diende de advocaat van Youssef Taghi een klaagschrift in namens zijn cliënt. De in beslag genomen goederen zouden onder zijn verschoningsrecht als advocaat vallen en niet in beslag genomen mogen worden.

De rechtbank Amsterdam verklaarde dit klaagschrift donderdag ongegrond. Uit de uitspraak blijkt welke verdenkingen er tegen Youssef Taghi liggen.

Geen uitzonderlijke omstandigheden

Volgens de wet mag alleen inbreuk worden gemaakt op het verschoningsrecht van een advocaat als er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Daarvan is in het geval van Youssef Taghi sprake, aldus de rechtbank.

‘De advocaat wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding en uitlokking van zeer ernstige en gewelddadige strafbare feiten en van deelname aan een criminele organisatie. Dit zijn verdenkingen die grote schade kunnen berokkenen aan het vertrouwen in de maatschappelijke functie van de advocatuur.’