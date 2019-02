Advocaat wil vrijspraak voor Jerrel Z.

Volgens Moszkowicz kunnen de aanklagers niet bewijzen dat hij wist dat hij chauffeur was in een moordplan.



Zelf zegt Z. dat hij voor een luttel bedrag weliswaar reed voor een crimineel klusje, maar dat hij niet wist dat het om een liquidatie zou gaan.



Dat uit de door Z. bestuurde Skoda Fabia vanaf de achterbank twee machinegeweren naar buiten zijn gegooid door medeverdachte Marciano D., staat volgens de advocaat niet vast en die wapens waren zeker niet 'schietklaar'. Kogels zaten zelfs nog in plastic verpakt.



Liquidatieplan

Dat vlakbij de flat van het vermoede doelwit Khalid H. een gestolen Aidu Q5 stond met valse kentekenplaten en dezelfde soort kaarsaanstekers en flesjes benzine die naast de na een wilde achtervolging gecrashte Skoda lagen, zegt voor Moszkowicz niet dat sprake moet zijn geweest van een liquidatieplan. Misschien was er een plan voor een ander zwaar misdrijf waarbij zo'n tweede vluchtauto handig is.



Als er al een moordplan was, kan het volgens de raadsman goed zijn dat de andere betrokkenen Jerrel Z. onwetend lieten, zodat hij ze nooit had kunnen verraden. Hij is 'op need to know-basis' ingelicht: met alleen de informatie die hij nodig had om te chaufferen.



Justitie houdt in de strafeis naar Moszkowicz' smaak te weinig rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid die deskundigen zijn cliënt toedichten.



Bovendien komt hem veel meer coulance toe omdat hij volop aan het onderzoek meewerkte en uitvoerige verklaringen aflegde.



Kroongetuige

Moszkowicz wees er op dat de onschuldige broer van medeverdachte Nabil B. is vermoord nadat die kroongetuige was gepresenteerd én dat medeverdachte Justin Jap Tjong al op 31 janbuari 2017 in Amsterdam-Osdorp is geliquideerd nadat hij zich op het laatste moment uit het vermoede moordplan voor Khalid H. had teruggetrokken.



Ergo: Jerrel Z. neemt een levensgroot risico door met de politie mee te werken.



