Advocaat wil verhuurders dwingen loden leidingen te vervangen

Bewoners tappen water bij de pomp op het Wognumerplantsoen in Nieuwendam omdat ze het drinkwater in hun eigen huis niet meer willen gebruiken. Beeld JEAN-PIERRE JANS

“Ik heb nu vijftien huishoudens met meetresultaten boven de norm en ik verwacht dat het er nog meer gaan worden,” zegt Den Hartog, werkzaam voor advocatenkantoor AKDP. “Wij willen dat rechters bevelen gaan geven om de loden leidingen te vervangen bij deze huishoudens.”

Den Hartog, die mede gespecialiseerd is in huurrecht, denkt dat rechters mee zullen gaan in zijn eisen. Hij ziet loden drinkwaterleidingen als een gebrek waarop verhuurders actie moeten ondernemen. “Ik denk dat rechters daarin meegaan omdat de Gezondheidsraad en RIVM zelfs de huidige norm van tien microgram in het drinkwater nog naar beneden willen bijstellen. Daarnaast is een lage dosis lood over langere tijd binnenkrijgen ook schadelijk voor de mens, blijkt uit onderzoek.”

De advocaat is al vanaf een vroeg stadium betrokken bij tientallen huizen met loden drinkwaterleidingen bij de Tuindorpen in Noord waar de concentraties lood in het drinkwater de norm overschreden. Bij deze huizen gaat woningcorporatie Ymere de loden drinkwaterleidingen zo snel mogelijk vervangen, al kan dit zeker nog enkele maanden gaan duren.

Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor lood. Het brengt schade toe aan hun leervermogen en kan een substantieel effect hebben op de ontwikkeling. Naast de Tuindorpen in Noord werden op meerdere plekken in de stad verhoogde concentraties lood in het drinkwater aangetroffen. Meetresultaten op de Kramatweg in Oost, de Theo Thijssenschool in de Jordaan, de Geuzenstraat in West en de Rustenburgerstraat in de Pijp hebben ook verontrustende resultaten laten zien.