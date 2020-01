Advocaat wil meer onderzoek naar moordzaak Milica van Doorn

Een persconferentie over de aanhouding van een verdachte in de zaak Milica van Doorn. Beeld ANP

Dit zou moeten aantonen dat zijn cliënt, die blijft ontkennen, niet de dader is. A. is in 2018 veroordeeld tot twintig jaar celstraf, conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Voor de rechtbank heeft A. beweerd dat hij een geheime relatie had met het 19-jarige slachtoffer. Dat is volgens hem de reden dat er een spermaspoor is gevonden in het lichaam van Van Doorn. Hij zou niet lang voor haar dood nog seks met haar hebben gehad.

Advocaat Yasar Özdemir stelt dat het gevonden sperma geen daderspoor is. De verdachte werd pas in 2017 opgepakt na een DNA-verwantschapsonderzoek, waaraan hij zelf niet meedeed.

Volgens de advocaat heeft de politie niet goed onderzoek gedaan naar andere mogelijke daders. Hij wees ook op een gevonden schaamhaar die niet van zijn cliënt is. Ook vindt hij de zoektocht naar een vermeend dagboek van de jonge vrouw, dat nooit is gevonden, te beperkt. De advocaat noemde elf getuigen die hij wil horen, onder wie enkele vrienden van destijds en een neef. Zij zouden iets kunnen weten van een heimelijke seksuele relatie.

Niks meer gezegd

Net als de rechtbank eerder blijft ook het OM het alternatieve scenario volstrekt onwaarschijnlijk vinden. “Er is geen enkele aanwijzing voor gevonden en de verdachte kwam pas een jaar na dato met dit verhaal,” zei de advocaat-generaal dinsdag tijdens een regiezitting voor het gerechtshof in Amsterdam. Ze verzette zich tegen nieuw onderzoek.

Mocht het hof het horen van nieuwe getuigen toch toestaan, dan wil het OM verdachte A. zelf ook nog aan de tand voelen. Hij heeft na zijn eerste verhoor, waarin hij toegaf dat hij die bewuste nacht een meisje was tegengekomen, niets meer willen zeggen.

Het hof beslist op 4 februari over de onderzoekswensen.