‘Advocaat Wiersum werd wekenlang geobserveerd door criminelen’

Bloemen voor de woning van de vermoorde advocaat Derk Wiersum. De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd op straat in Amsterdam-Buitenveldert geliquideerd. Beeld ANP

Dat schrijft De Telegraaf.

Daarvoor werden meerdere criminele observanten en voertuigen ingezet. Dat blijkt volgens de politie uit het veelomvattende onderzoek naar de moord op Wiersum.

Volgens de politie staat vast dat diverse voertuigen die mogelijk zijn gebruikt door de observanten al sinds augustus in de buurt actief zijn geweest, vermoedelijk om de moord voor te bereiden en mogelijke vluchtroutes te verkennen. Dat is onder meer vastgesteld dankzij camera's in de omgeving van de Imstenrade.

Volgens de politie zijn zeker drie verschillende auto’s gebruikt. Een van de auto’s, een witte Opel Combo, werd al snel door de politie in Almere teruggevonden. De bestuurder is gearresteerd. Ook de andere voertuigen heeft de recherche inmiddels achterhaald.

Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond in het grote liquidatieproces Marengo, werd op 18 september voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Marengo draait om een serie onderwereldmoorden en liquidatiepogingen. Hoofdverdachte is de voortvluchtige en internationaal gesignaleerd staande Ridouan Taghi.